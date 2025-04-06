大陸上月CPI有望轉正 PPI減幅可能縮小

大陸國家統計局將於10日發布3月消費者價格指數（CPI）和工業生產出廠價格（PPI）。專家預測，未來CPI或將重新由負轉正，伴隨春節錯期效應消退，3月物價走勢將主要受基本面驅動，3月CPI年比或回升至0.1%到0.3%左右；PPI年減幅或維持在-2.0%左右，不過料年內跌幅可能收窄。

據大陸國家統計局數據，大陸2月CPI年減0.7%，時隔13個月再度負成長；PPI年減2.2%，已連續29個月下跌。

綜合界面新聞、證券日報陸媒報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，3月CPI年比有可能回升至0.1%左右，主要原因是上年同期基數下沉。年初物價走勢偏弱，為後期促消費政策加碼及央行適時降息提供較大空間。

東方金誠研究發展部總監馮琳則分析，伴隨春節錯期效應全面消退，3月物價走勢將主要受基本面驅動。參考月初以來高頻數據變化，以及當前消費市場供需平衡狀況，認為3月CPI年比或回升至0.3%左右。

至於PPI方面，王青認為，貿易摩擦帶來的出口放緩將對大陸工業品價格有一定抑制作用，加之上年同期效應下沉效應減弱，PPI年減幅可能維持在-2.0%左右。

「往後看，PPI年比能否較快轉正，主要取決於2025年逆周期調節政策的效果，其中房地產支持政策的影響最大。同時，接下來要重點關注外貿環境變化可能對大陸工業品價格帶來的影響。」

長江證券則提到，受地緣政治風險（俄烏戰事）有所緩和、全球經濟走弱等影響，短期國際油價或面臨下行壓力，進而可能對大陸PPI年比修復形成拖累；總的來看，PPI年比降幅或延續收窄趨勢，但往上修復彈性仍取決於大陸經濟基本面修復程度，目前年內轉正仍有難度。