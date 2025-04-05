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川普關稅海嘯來襲 在陸台商嘆「4產業」易受影響：局勢更困難

中央社／ 北京5日電
美國宣布9日起對中國加徵34%對等關稅，台商面臨更多挑戰。台企聯會長李政宏提到，在大陸從事消費電子、紡織、製鞋業、家具業的台商，對美出口比重高，產業易受到關稅影響。圖／AI生成
美國宣布9日起對中國加徵34%對等關稅，台商面臨更多挑戰。台企聯會長李政宏提到，在大陸從事消費電子、紡織、製鞋業、家具業的台商，對美出口比重高，產業易受到關稅影響。圖／AI生成

美國宣布9日起對中國加徵34%對等關稅台商面臨更多挑戰。台企聯會長李政宏分析，從事消費電子、家具業的台商對美出口比重高，易受影響。從事玩具出口貿易的翟所領則表示，過去加徵關稅能補貼客戶，但此次加徵34%關稅無法再降價銷美，對公司影響重大。

美國2月、3月分別宣布對中國加徵10%的關稅，4月2日又再度宣布9日起對中國加徵34%的對等關稅。短短兩個月的時間，中國出口商就得迅速對美國累計加徵的54%關稅做出反應，台商面臨更多挑戰。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏分析，目前局勢對台商而言比以往更困難，過去中美貿易戰主要是對中國大陸的產品課徵關稅，但現在美國也分別對越南、泰國、菲律賓等國課徵關稅，當時台商能將生產線佈局到東南亞，但現在台商都很困惑該往哪發展、如何分散市場，降低對美出口，以及避免訂單流失所產生的影響。

李政宏提到，在中國大陸從事消費電子、紡織、製鞋業、家具業的台商，對美出口比重高，產業易受到關稅影響

不過，李政宏表示，自8年前中美貿易戰開打時，就有部分台商佈局其他面向的市場，因此他認為台商這次受到關稅的衝擊可能稍微小一點。而在中國大陸市場上，雖然目前消費相對疲弱，但台商仍積極轉型升級及佈局中國大陸市場。

東莞台商協會前會長翟所領，從事玩具出口貿易長達3、40年。其公司的玩具產品外銷至國際市場占約95%，內銷市場僅5%，以出口為主。其中，美國市場就占外銷訂單中的6到7成，交易額約有美金數千萬。

翟所領說，美國總統川普第一任期時對中國個別產業祭出關稅，當時玩具出口是免稅，對產業沒有影響，但這次美國是針對所有中國產品加徵關稅，前陣子只有加徵20%關稅時，公司會在價錢上補貼客戶，「但這次又再多徵34%關稅，已經沒有餘地再降價了，降價也沒用，也是很少」。

針對中國產品再被加徵34%對等關稅，公司將如何應對。翟所領表示，目前34%關稅才剛出來沒幾天，川普的政策經常轉變，目前供應方跟買方都還來不及反應，公司選擇按兵不動。「從他（川普）丟出第1個10%關稅到現在，所做的任何努力都是白費，所以反應不必太快」。

翟所領表示，這應是從事玩具出口貿易3、40年間最艱困的時候，但從結果來看，不一定是最困難的時刻。他認為，目前加徵關稅只是一個過程，不會是最後結果，川普是以關稅當作手段換取好處，情況可能都還會有變動。因此對於未來產業發展，他表示，「我不會樂觀看待，但也不是像絕望那麼悲觀」。

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