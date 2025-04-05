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關稅戰升溫 美股慘遭血洗！陸外交部發言人「翻牆」嗆：市場已發聲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普2日宣布面向全球實施對等關稅，加上大陸4日宣布對美國祭出多項反制措施，貿易戰快速升級，引發投資人大舉拋售美股。圖／歐新社
美國總統川普2日宣布面向全球實施對等關稅，加上大陸4日宣布對美國祭出多項反制措施，貿易戰快速升級，引發投資人大舉拋售美股。圖／歐新社

美國總統川普2日宣布面向全球實施對等關稅，加上大陸4日宣布對美國祭出多項反制措施，貿易戰快速升級，引發投資人大舉拋售美股。大陸外交部發言人郭嘉昆和林劍5日分別在其X和臉書帳號喊話，指市場已經對美國的對等關稅措施做出反應，呼籲美國停止錯誤行為，通過平等協商與貿易夥伴解決分歧。

周五道瓊工業指數下跌2,231.07點或5.5%，收在38,314.86點，道瓊連兩日下跌超過3,900點，總市值蒸發約6兆美元；標普500指數下跌5.97%，收於5,074.08點；那斯達克指數下跌5.8%，收報15,587.79點，較去年12月高點回落逾22%

大陸外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，附上5日美股三大指數集體下跌的數據，並表示「市場已經發聲。美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。現在是美國停止錯誤行為，並通過平等協商與貿易夥伴解決分歧的時候了。」

另一位大陸外交部發言人林劍同日在社群媒體X上發文，貼出《華爾街日報》報導的截圖，同樣是美股三大指數自美國對等關稅發布後一路下跌的圖表，他寫道「市場反應已說明一切。美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心，只會帶來動盪與不穩定。」

大陸外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。圖／是自郭嘉昆社臉書
大陸外交部發言人郭嘉昆4日早上於社群媒體臉書發文，指美國對全世界發動的貿易與關稅戰無端且毫無正當性。圖／是自郭嘉昆社臉書
大陸外交部發言人林劍則在社群媒體X上發文，指美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心。（圖／是自林劍X）
大陸外交部發言人林劍則在社群媒體X上發文，指美國發起的關稅與對全球的貿易戰並不得人心。（圖／是自林劍X）

美國 美股

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