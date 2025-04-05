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堅決反制到底！陸反擊美對等關稅 學者揭意涵：北京早做好準備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸為因應美國施加對等關稅措施，在4日發布多項反制措施。圖／美聯社
大陸為因應美國施加對等關稅措施，在4日發布多項反制措施。圖／美聯社

大陸為因應美國施加對等關稅措施，在4日發布多項反制措施，央視自媒體稱，大陸作為全球第一個反制對等關稅的國家，其傳遞出的訊號，是中方會毫不猶豫地堅決反制到底。

大陸4日大動作宣布，自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅，還包括對部分中重稀土相關物項實施出口管制，對原產於美國和印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查，暫停6家美國企業產品輸華資質，將16家美國實體列入出口管制管控名單，以及將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單。

央視自媒體玉淵譚天5日發文表示，4月4日，中方11箭齊發，堅決反制美國加徵的對等「關稅」。其中，中方宣布，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。「34%」和「所有」都引發了輿論場的廣泛討論。

文章指出，關於為什麼一次性對美加徵34%關稅，對外經濟貿易大學教授崔凡表示，以這樣的速度和幅度發布反制措施，意味著中方已經提前做好了充分準備，對美反制的工具和措施充足。同時，整個經貿領域的韌性也更強。

此外，作為全球第一個反制對等關稅的國家，大陸釋放了什麼訊息，玉淵譚天表示，對全世界貿易夥伴加徵關稅這種史無前例的做法，反映出來的是美國政府要顛覆以WTO為核心的全球自由貿易體系的企圖。大陸堅決、迅速地反制，是對這種趨勢的堅決遏制，是在向全球傳遞一種鮮明的態度，對於違反國際規則的單邊霸凌行徑，中方會毫不猶豫地堅決反制到底。

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