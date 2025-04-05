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陸祭34%關稅反制美國 專家：貿易摩擦釀需求重構

中央社／ 台北5日電
中國大陸反制對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。圖／路透社
中國大陸反制對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。圖／路透社

中國反制對等關稅政策，將對美國進口商品加徵34%關稅。專家說，中美貿易摩擦會使商品需求重構，例如美國大豆在中國的需求量正被巴西等南美國家取代，付出巨大代價者是美國。

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。中國國務院4日祭出反制措施，痛批美國為典型單邊霸凌，將於10日起對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

央視轄下新媒體「玉淵譚天」5日發布評論指出，中國是第1個對美祭出對等反制措施國家，中國必須堅決地、迅速地遏制美國顛覆全球自由貿易體系企圖，這也是在對其他國家傳遞態度，對於違反國際規則單邊霸凌做法，必須反制到底。

對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡在評論中表示，中國迅速地祭出反制措施，意味提前做好充分準備。中美貿易摩擦多年，過程也在推進中國對於美國進口商品需求的重構，中國整體經貿更具韌性。

崔凡以美國大豆為例。他說，2018年中美貿易摩擦前，美國大豆是中國最大供應來源，占進口總量34.4%；中美貿易摩擦後，巴西等南美國家正在成為中國大豆進口主要來源地，中國國產大豆連續3年產量逾2000萬噸、減少進口依賴，「像大豆這樣的商品，在中美貿易中還有很多」。

中國國務院於今年3月4日宣布，3月10日起對於原產於美國大豆、高粱、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品等加徵10%關稅，加上新一波34%關稅，中國將對美國大豆加徵44%關稅，相關措施將使美國大豆在中國市場再失競爭力。

評論提到，美國近年對中國施加出口管制，一些中國原先對美進口需求較強的高科技產品都被限制；不過另一方面，國內、國際雙循環推進也讓企業有了更多元市場選擇，包括「一帶一路」國家、東協國家等，對於中國外貿市場都有所貢獻。

評論強調，中國也持續地幫助本土外貿企業拓展內銷管道，這些國內外多元管道是幫助企業應對美國貿易戰更為從容原因。美方做法不符國際貿易規則，這是典型單邊霸凌做法，嚴重損害包括中國在內全球各國的正當合法權益。

評論總結，受到美國對等關稅威脅的經濟體只有互相深化合作、擴大開放，維護全球自由貿易規則和秩序才能保護自身權益，關稅壓不垮中國和其他國家，付出最慘重代價者會是美國。

川普 美國 關稅

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