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中國出口管制中重稀土 專家：反制美軍事產品

中央社／ 台北5日電

中國商務部、海關總署宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制。專家解讀，這將影響美國在軍事產品開發、生產等部分，使美國感受對等關稅政策帶來的反噬效應。

中國商務部、海關總署4日公告，即日起對於釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。目的是更好地維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，相關物項具有軍民兩用屬性。

對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉於央視報導中表示，中國過去到現在已有幾千家企業被列入美國出口管制清單中；中國近年在高科技（包括關鍵原物料）領域進步，現在也有能力透過出口管制反擊，尤其是稀土。

屠新泉指出，中國是最大的稀土生產國、出口國，在稀土生產、加工等經驗領先。稀土是很多武器裝備生產中不可或缺原物料，將對美國在原物料獲取上產生較大影響，並影響美國相關高技術產品的開發與生產，包括軍事產品。

屠新泉強調，中國對於7類中重稀土相關物項實施出口管制，這將讓美國感受到自身貿易保護主義措施帶來的反噬效應，尤其是在其祭出對等關稅政策後。

財新網4日報導指出，中國是全球最大的中重稀土供應國，前3大出口地分別為德國、美國、韓國。

證券時報1月報導指出，中重稀土價值高、儲量少，相較輕稀土更顯珍貴，為極具戰略意義礦產資源，應用領域包括電動汽車、新能源、國防安全等，中重稀土是發展高新技術產業關鍵金屬。

報導提到，中國為全球稀土儲量最高國家，也是稀土開採量全球最高國家。美國地質調查局（USGS）報告顯示，中國2023年稀土產量達24萬噸，約占全球2/3；儲量達4400萬噸，約占全球40%。

海關 稀土 美國

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