回應美國對等關稅措施 陸六商會同步發聲支持北京反制

美國政府在1日宣布對多國實施對等關稅措施，其中包括對大陸加徵關稅34%。繼大陸多個單位在昨日宣布反擊措施後，大陸紡織、五礦化工、食品土畜和機電產品等共六個商會也在5日早上同步發布聲明，除共同反對美國加徵對等關稅的措施，也強調會堅決支持政府採取的反制措施。

中國輕工工藝品進出口商會表示，收到鞋靴、箱包、家具、玩具、餐廚等會員企業對此表示強烈不滿，正向有關部門反映企業呼聲，並進一步向會員企業了解相關情況。會堅決擁護政府決定，堅決支持政府採取的反制措施。呼籲國際產業界、各國輕工企業和上下游合作夥伴攜起手來，聯合反對美國的貿易霸凌做法，團結協作。

中國紡織品進出口商會表示，希望美方傾聽全球產業界和消費者呼聲，盡快糾正損人不利己的錯誤行為，回到正確軌道。將與各國紡織服裝產業界一道，加強溝通協作，共同應對這一貿易保護主義衝擊，為維護紡織服裝國際產業鏈供應鏈的健康穩定發展貢獻力量。

中國五礦化工進出口商會表示，長期以來，美國是大陸五礦化工行業的重要貿易夥伴，此次疊加徵收關稅，將進一步增加企業成本，推高美國進口商的進口成本和消費者的消費成本。呼籲商會全體會員與全球五礦化工行業業界同仁團結一致，共同反對美方單邊貿易霸凌做法。

中國食品土畜進出口商會表示，中國食品土畜進出口商會代表大陸食品農產品進出口行業，堅決反對美國政府這一貿易保護主義做法，呼籲大陸食品農產品進出口行業團結起來，共同開拓國內外市場。將在中國政府的領導下，與企業共同應對美國加徵關稅帶來的挑戰。

中國機電產品進出口商會表示，相信在大陸政府領導下，中國機電外貿行業有信心、有能力抵御外部風險挑戰。並呼籲全體會員企業與國內機電行業同仁團結一致，堅持開放共贏的國際化路線，積極調整外貿經營策略，開拓多元化市場，加快外貿轉型升級。

中國醫藥保健品進出口商會表示，美國對等關稅使絕大部分醫用耗材、敷料、醫療設備及其零部件、康復用品等產品均受影響，美國政府的單邊貿易措施不僅嚴重影響包括大陸在內的全球醫藥產業企業的生產經營，還將嚴重影響全球醫藥產業研發、生產和產業鏈供應鏈穩定，損害全球各國民眾的健康福祉，尤其是嚴重影響相關中低收入群體的醫療保障。