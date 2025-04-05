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陸駐泰大使館再回應曼谷審計大樓倒塌案：反對詆毀抹黑中資企業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在泰國曼谷興建中的政府審計大樓因地震倒塌。（歐新社）
在泰國曼谷興建中的政府審計大樓因地震倒塌。（歐新社）

陸企「中鐵十局」承建的泰國國家審計署大樓在緬甸強震中倒塌，致多人死亡和失蹤，大陸駐泰國大使館曾在1日對此事件表示痛心，強調將指導有關中資企業積極配合泰國政府調查。時隔三日再次回應時則表示，在泰中資企業為泰國發展產業、增加稅收作出重要貢獻，支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑。

大陸駐泰國大使館4日在微信公眾號以「答記者問」形式，回應問題「近日，圍繞中鐵十局（泰）參與承建建築在地震中坍塌一事，有不少針對在泰中資企業的議論。請問使館對此如何評價？」

大陸駐泰國使館發言人表示，中泰互惠互利合作有助於兩國發展，造福兩國人民。基礎設施建設合作是其中重要組成部分。日前，中鐵十局（泰）參與承建的建築在地震中坍塌並造成人員傷亡，引起泰國社會廣泛關注，泰國政府正就坍塌原因開展調查。

該發言人表示，中鐵十局（泰）參與的聯營體已公開發表聲明表示，其施工及使用的材料均嚴格遵循項目合約（ToR）規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工品質安全。他們正積極配合泰國政府開展的調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

該發言人最後強調，大量大陸企業近年來響應泰方招商引資政策，來泰投資經營。這些在泰中資企業為泰國創造數十萬就業崗位，培養大量高技術人才，為泰國發展產業、增加稅收作出重要貢獻。他們還積極履行社會責任，參與災害救助和開展各類社會公益活動，「我們支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑。」

緬甸上月28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷興建中泰國國家審計署大樓受影響應聲倒塌。泰國工業部長艾卡納日前表示，懷疑這棟大樓使用了不合格的鋼材，工業部已在瓦礫堆中收集建材樣本送驗檢查。泰國總理貝東塔在1日的內閣會議後下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程。

大陸駐泰大使館曾在災後第五天首度對陸企參建倒塌大樓做出回應，表示對此事件深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問。將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關中資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論

大使館 泰國 緬甸強震

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