違反一中原則 陸海關查獲12份將台灣標注為國家的「問題地圖」

據大陸《海關發布》微信公眾號，南京海關所屬太倉海關關員在入境船員行李中查獲涉及台灣問題的「問題地圖」。

聲明稱，星期三當日，太倉海關關員在對入境船員行李進行查驗時，從中查獲12幅「問題地圖」。大陸海關稱，經鑑定，該地圖存在將臺灣省以國家類別進行標註的問題，嚴重損害中國主權和領土完整，違反一個中國原則。目前，該關已依法扣留「問題地圖」。

大陸海關似乎加強了對入境地圖的查驗，近期陸續發生查獲所謂台灣被標注為國家的地圖。

例如據北京日報3月29日報導，大陸海關發布訊息稱，青島膠東機場海關關員在對一票申報為「船用海圖」的進口D類快件貨物查驗時，發現該批共計143份的海圖，中國部分國界線繪製存在明顯錯誤，且錯將中國台灣省按照國家進行標識，違背一個中國原則，損害中國國家統一、主權和領土完整。

大陸海關稱，地圖是國家版圖最主要的表現形式，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性。根據《中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法》第四條規定，危害國家統一、主權和領土完整的印刷品及音像製品禁止進境。目前，該關已對查獲的「問題地圖」作扣留處理。