反制川普！陸宣布 10日起對美商品加徵34%關稅
因應美國總統川普宣布「對等關稅」，並取消「小包免稅」和對汽車加徵關稅等措施，中國大陸昨天大動作「十一箭齊發」，宣布自十日起對美國所有進口商品加徵百分之三十四關稅，稀土出口管制，在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制。大陸國務院關稅稅則委員會說，敦促美方立即取消單邊關稅措施，通過磋商解決貿易分歧。
加拿大總理卡尼也宣布，對所有從美國進口，而且不符合美墨加協定的車輛「徵收百分之二十五關稅」，但他並未立刻說明可能的影響程度。他說，他上周跟川普通話時就說過，會對這類關稅進行報復，我們採取的作法預期且將在美國境內造成最大、在加拿大造成最小衝擊」，也不會像川普一樣，對汽車零件加徵關稅。
法國總統馬克宏公開呼籲，暫停對美投資，直到釐清川普新關稅措施為止，「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數十億歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」
法國一向堅持，對關稅的報復行動應該由歐盟進行，而非個別國家。馬克宏呼籲，歐洲團結應對，切勿單方面採取行動。
日本首相石破茂則在國會坦言，川普關稅「可說是國家危機」，準備召開跨黨派會談，商討如何減輕衝擊，卻也要求在日美政府磋商時「冷靜」應對。內閣官房長官林芳正告訴媒體，石破指示「密切研究」川普的關稅措施，「採取所有必要措施，包括提供融資支持」國內產業及保護就業，也已指示閣員「持續強烈要求美國重新考慮」關稅。
大陸國務院關稅稅則委員會昨晚宣布，自十日十二時零一分起，對原產於美國的所有進口商品加徵百分之三十四關稅，接著大陸商務部、海關總署等也相繼發布多項反制措施。
一時間內，大陸相關部委接連以「答記者問」方式宣布反制措施，大陸官媒央視旗下帳號「玉淵潭天」還發文統計稱「十一箭齊發！中方堅決反制美『對等關稅』」。
除關稅反制，綜合大陸商務部、海關總署公告，陸方反制措施還包括稀土出口管制、制裁美企、發起產業競爭力調查、反傾銷立案調查、暫停美企產品輸陸等五大類。
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