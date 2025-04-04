陸機器人公司發展強勁 掀赴港上市熱

大陸機器人加速發展的熱潮，也帶動相關公司奔赴資本市場。在優必選和越疆登陸港股市場後，極智嘉科技和雲跡科技也跟著遞件。

每日經濟新聞報導，成立於2012年的優必選在2023年底登陸港交所。作為機器人公司赴港上市的先行者，優必選的人形機器人主要聚焦工業應用場景，已推出工業版人形機器人WalkerS和WalkerS1，如今已成為人形機器人產業的領導者之一。

號稱「協作機器人第一股」的越疆，在2024年12月23日登陸港交所。根據招股書，按2023年的出貨量計，越疆在全球協作機器人行業排名前二，並在大陸所有協作機器人公司中排名第一，全球市占為13%。

業內人士認為，目前大部分機器人公司都還在尋求場景的落地應用，談盈虧平衡還尚早，但也有個別企業在工業界尋找到了好的應用場景，有可能在未來三至五年實現商業突破。