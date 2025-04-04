陸機器人公司發展強勁 掀赴港上市熱

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸機器人加速發展的熱潮，也帶動相關公司奔赴資本市場。在優必選和越疆登陸港股市場後，極智嘉科技和雲跡科技也跟著遞件。

每日經濟新聞報導，成立於2012年的優必選在2023年底登陸港交所。作為機器人公司赴港上市的先行者，優必選的人形機器人主要聚焦工業應用場景，已推出工業版人形機器人WalkerS和WalkerS1，如今已成為人形機器人產業的領導者之一。

號稱「協作機器人第一股」的越疆，在2024年12月23日登陸港交所。根據招股書，按2023年的出貨量計，越疆在全球協作機器人行業排名前二，並在大陸所有協作機器人公司中排名第一，全球市占為13%。

業內人士認為，目前大部分機器人公司都還在尋求場景的落地應用，談盈虧平衡還尚早，但也有個別企業在工業界尋找到了好的應用場景，有可能在未來三至五年實現商業突破。

關公 領導者

延伸閱讀

陸祭反制手段盯上美企 11家涉台軍售企業也遭制裁

不停出招…大陸報復川普關稅 對七項中重稀土實施出口管制

大陸去年新生兒數據公布 廣東省蟬聯第一

美國加徵關稅後首發聲 大陸駐美使館籲：糾正錯誤作法

相關新聞

反制川普！陸宣布 10日起對美商品加徵34%關稅

因應美國總統川普宣布「對等關稅」，並取消「小包免稅」和對汽車加徵關稅等措施，中國大陸昨天大動作「十一箭齊發」，宣布自十日...

大陸對美加徵34%關稅 反制措施「11箭齊發」

因應美國總統川普宣布「對等關稅」措施，大陸昨（4）日大動作「11箭齊發」，宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅...

對美加徵34%關稅 北京下重手「一箭三鵰」

大陸出手反擊川普政府對等關稅，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。中經院第一研究所助研究員王國臣表示，北京此舉可以...

美國關稅衝擊！大摩點名30家中資股 列對等關稅重災股

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，當中對大陸加徵34%對等關稅，摩根士丹利最新報告指出，正當市場在消化對等關稅的潛在經濟...

陸祭反制手段盯上美企 11家涉台軍售企業也遭制裁

美國在2日宣布對大陸實施加徵34%對等關稅，大陸政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。包括將11家與台展...

陸手機大廠競相卡位機器人 榮耀、小米、華為展開布局

機器人行業熱度持續升溫，吸引手機巨頭們跑步進入賽道，包括榮耀、三星、小米、華為、OPPO等手機龍頭廠商均已展開機器人相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。