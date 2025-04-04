陸手機大廠競相卡位機器人 榮耀、小米、華為展開布局

機器人行業熱度持續升溫，吸引手機巨頭們跑步進入賽道，包括榮耀、三星、小米、華為、OPPO等手機龍頭廠商均已展開機器人相關布局，一場圍繞「後手機時代」的卡位戰正悄然打響。

科創板日報報導，為了打造可持續發展的第二增長曲線，榮耀已設立新產業孵化部，下設具身智慧實驗室、具身數據實驗室、交互安全實驗室、動力總成實驗室、仿生本體研究實驗室，並招聘多個職位。

榮耀並非第一家入局機器人的手機廠商。不久前， vivo中央研究院院長胡柏山宣布成立「vivo機器人Lab」， 將聚焦消費級市場，專注於個人及家庭場景的機器人產品研發。目前也正招兵買馬，重點突破家庭機器人的「大腦」與「眼睛」相關技術，首款產品將在未來二到三年內面世。

此外，三星、小米、華為、OPPO等也均展示過機器人相關布局。例如，小米曾發布四足機器人CyberDog（鐵蛋）、全尺寸人形機器人CyberOne（鐵大）。

在今年的CES2025上，三星宣布家庭智慧型機器人Ballie，將於2025年量產交付。在2022年的未來科技大會上，OPPO展示了小布家庭機器人和第三代四足機器人QRIC。

華為於今年2月13日申請註冊「MateRobot」商標，涵蓋教學機器人、實驗室機器人、用於家務清潔和洗衣的具有人工智慧的類人機器人等。

用於新能源汽車充電的華為自動快充機器人，則在2024年12月首次亮相，預計今年上半年量產。華為（深圳）全球具身智慧產業創新中心在2024年年底營運，並與樂聚機器人等企業完成簽約。

當前智慧手機產業增長正面臨瓶頸，手機廠商需要尋找新的賽道。IDC、Canalys等多家研究機構預計，2025年全球智慧手機市場的增長將有所放緩。Canalys數據顯示，2024年全球智慧手機市場增長7.1%，達到12.2億支，增長超過預期。但2025年增速預計將放緩至1.5%。

IDC中國研究經理李君蘭表示，「造機器人」比造「手機」難度更大，手機作為消費電子產品，技術更為成熟且市場較為穩定，研發投入相對較低。

相比之下，具身智慧型機器人以實現物理交互為主要目的，需要更精準的環境和任務的自主感知、學習、決策和執行能力，涉及到更複雜的軟硬體技術集成和更高的研發投入，產業鏈不成熟，市場尚處於培育階段。