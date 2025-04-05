大陸對美加徵34%關稅 反制措施「11箭齊發」

經濟日報／ 記者陳政錄陳湘瑾／綜合報導
因應美國總統川普宣布「對等關稅」措施，大陸4日大動作「11箭齊發」，宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）
因應美國總統川普宣布「對等關稅」措施，大陸4日大動作「11箭齊發」，宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

因應美國總統川普宣布「對等關稅」措施，大陸昨（4）日大動作「11箭齊發」，宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅，並擴大稀土出口管制範圍，對美化工企業杜邦反壟斷調查，在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制。

大陸國務院關稅稅則委員會說，敦促美方立即取消單邊關稅措施，通過磋商解決貿易分歧。

美國總統川普美東時間2日實施「對等關稅」，在其第二任期對陸加稅已達54%。昨晚，大陸國務院關稅稅則委員會宣布，自10日12時01分起，對產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，接著大陸商務部、海關總署等也相繼發布多項反制措施。

一時間內，大陸相關部委接連以「答記者問」方式宣布反制措施，大陸官媒央視旗下帳號「玉淵潭天」還發文統計稱「11箭齊發！中方堅決反制美『對等關稅』」。

除關稅反制，綜合大陸商務部、海關總署公告，陸方反制措施還包括稀土出口管制、制裁美企、發起產業競爭力調查、反傾銷立案調查、暫停美企產品輸陸等五大類。

其中，大陸商務部宣布，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並以國安為由，將高點航空技術等16家美國實體列入出口管制管控名單，和再次啟用「不可靠實體清單」，對美國斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家涉台軍售企業制裁。

大陸商務部還對進口醫用CT球管發起產業競爭力立案調查，對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查；另，大陸海關總以檢出禁用藥物等為由，暫停六家美國涉事企業產品輸陸資格，一家為高粱，三家是禽肉骨粉，三家為禽肉產品。

大陸還就美國「對等關稅」措施，在世貿組織爭端解決機制提訴。大陸商務部抨擊，美方此舉是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定，中方對此堅決反對。「我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。」

在此之前，就美加徵關稅，大陸企業界已有包括貿促會、快遞協會、輕工業聯合會、汽車工業協會相繼發聲，表示嚴重關切和堅決反對。有大陸外貿企業表示，將會適當漲價反映成本，或以調整營運、生產模式來應對。

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