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美國關稅衝擊！大摩點名30家中資股 列對等關稅重災股

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
摩根士丹利最新報告指出，正當市場在消化對等關稅的潛在經濟影響和評估大陸反制措施，中資股將變得更為波動，該報告並列出30家對等關稅重災股。圖／中新社資料照片
摩根士丹利最新報告指出，正當市場在消化對等關稅的潛在經濟影響和評估大陸反制措施，中資股將變得更為波動，該報告並列出30家對等關稅重災股。圖／中新社資料照片

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，當中對大陸加徵34%對等關稅，摩根士丹利最新報告指出，正當市場在消化對等關稅的潛在經濟影響和評估大陸反制措施，中資股將變得更為波動，該報告並列出30家對等關稅重災股。

香港經濟日報報導，被大摩點名、該行目前追蹤分析的30家中資股，全數股份的美國相關收入佔比都達30%以上。

港股當中，以泉峰控股的77%最高，其次是凱萊英68%、康龍化成65%。多家香港大型股或恒指藍籌股都在名單上，包括萬洲國際、比亞迪電子、聯想集團、中遠海運，藥明系三家股份藥明康德、藥明生物和藥明合聯也都名列其中。

A股或美股中概股方面，中際旭創、巨星科技環旭電子和歌爾股份在美國相關收入均佔比70-72%。此前，大摩在今年2月就有以存在重大關稅風險為由，建議投資者避開中際旭創。

雖然列表中有過半的股份來自A股，但大摩認為，中美角力升級下，A股市場其實將比離岸中資股市場更為穩定，因A股投資者散戶比例較高，而且難以接觸離岸市場，A股以往都對中美角力消息較不敏感。以3日市場表現來說，恒指跌1.6%、美國標指跌3.1%，滬深300指數單日只跌0.6%。

大摩也指出，相對於2018、19年中美貿易戰，相信這次對大陸經濟增長的衝擊較當時更大，要透過談判降低關稅的門檻更高，而且美國這次關稅衝擊規模更廣，影響全球經濟增長。團隊認為，北京會加快推出人民幣2兆元刺激，並在形勢較預期差時推出新一輪刺激方案，但估計難以抵銷關稅衝擊。

川普 港股 美國 關稅

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