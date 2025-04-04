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暫停六家美企產品輸陸　陸海關總署：措施科學合理

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸海關總署表示，暫停六家美企產品輸陸，是必要科學合理的，符合中國相關法律法規，也符合國際通行做法。（新華社）
大陸海關總署表示，暫停六家美企產品輸陸，是必要科學合理的，符合中國相關法律法規，也符合國際通行做法。（新華社）

因應美國總統川普宣布「對等關稅」，大陸海關總署早前以檢出禁用藥物等為由，宣布暫停六家美國涉事企業產品輸華資質，一家為高粱，三家是禽肉骨粉，三家為禽肉產品。據新華社，大陸海關總署有關負責人當天表示，採取的上述措施，必要科學合理，符合中國相關法律法規，也符合國際通行做法。

據新華社，大陸海關總署進出口食品安全域性負責人表示，近期，中國海關在3批次美國輸華雞肉產品中檢出中國禁用藥物呋喃西林，涉及2家禽肉生產企業（Mountaire Farms of Delaware, Inc.和Coastal Processing, LLC）。為從源頭上防範食品安全風險，依據中國相關法律法規和國際標準，決定自2025年4月4日起暫停上述2家禽肉企業產品輸華。

該負責人稱，「這是為了保障食品安全所採取的必要防範措施，科學合理，符合中國相關法律法規，也符合國際通行做法。」

另，大陸海關總署動植檢司負責人表示，近期，中國海關在美國1家企業輸華高粱中檢出玉米赤黴烯酮，遠遠超過中國《飼料衛生標準》（GB 13078—2017）規定的最高限量；在美國3家企業輸華禽肉骨粉飼料中檢出沙門氏菌，也不符合上述標準不得檢出沙門氏菌的規定。

該負責人表示，玉米赤黴烯酮是一種由多種鐮刀菌產生的真菌毒素，如通過飼料進入食物鏈，會對動物和人類健康造成威脅。沙門氏菌則是一種人畜共患的細菌，動物食用「帶菌」飼料會導致生產效能下降或死亡，如果消費者食用受汙染的動物產品，會出現腹瀉等症狀，嚴重時造成死亡。

據新華社，該負責人表示，為從源頭上防範風險，保障畜牧業生產安全和消費者健康，大陸海關總署決定自2025年4月4日起暫停涉事的4家美國企業輸華資質。

他也稱，「這些措施是必要的、科學合理的，符合中國相關法律法規和國際通行做法。中國海關將一如既往加強進口農食產品檢驗檢疫，堅決守護好國門安全。」

海關 美國 飼料

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