對抗川普關稅！陸市監總局加入反制行列 對一美化工企業反壟斷調查
因應美國總統川普宣布「對等關稅」，大陸國家市場監管總局也加入反制行列。據央視新聞，因「杜邦中國集團有限公司」涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對杜邦中國集團有限公司展開立案調查。
在此之前，大陸國務院關稅稅則委員會今天已宣布，自十日起對美國所有進口商品加徵百分之三十四關稅。大陸商務部、海關總署也相繼發布反制措施。
杜邦是全球知名的化工公司之一，總部位於美國特拉華州威爾明頓，此次調查，使杜邦成為自2月大陸反制美國關稅政策時宣布調查Google後，另一反壟斷調查對象。
根據杜邦2024年財務報告，中國大陸是杜邦繼美國以外的第二大收入來源地。2022年至2024年間，杜邦中國區收益貢獻為27.44億、22.06億和23.45億美元，佔集團同期收入的21%、18%、19%。
但受大陸反制措施影響，據香港經濟日報，今日杜邦美股盤前最多跌逾一成，最新跌幅仍達8.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言