快訊

陸報復對美課34%關稅 川普稱政策永不改變：這是發財的好時機

熱錢潰逃？匯銀憂下周一股匯行情不妙 新台幣匯率恐下測這價位

美股恐再深度回檔 「末日博士」預言：川普將把關稅降低一半

聽新聞
0:00 / 0:00

多項反擊措施回應美對等關稅 陸商務部怒向WTO提訴：危害全球經貿

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對美國在2日對大陸徵收34%對等關稅，大陸商務部4日表示，已在世貿組織爭端解決機制起訴，並指中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。圖／美聯社
針對美國在2日對大陸徵收34%對等關稅，大陸商務部4日表示，已在世貿組織爭端解決機制起訴，並指中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。圖／美聯社

針對美國在2日對大陸徵收34%對等關稅大陸商務部4日表示，已在世貿組織爭端解決機制起訴，並指中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。

大陸商務部新聞發言人4日晚間以「答記者問」形式發布「中方在世貿組織起訴美對等關稅措施答記者問」一文，當中提問表示：據悉，大陸在世貿組織就美國對華產品加徵「對等關稅」措施提起訴訟。能否請您介紹具體情況？

該發言人指出，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。

為反擊美國的對等關稅措施，大陸在4日晚間公布一系列措施，除了對美國所有進口商品加徵34%關稅，還包括對部分中重稀土相關物項實施出口管制，對原產於美國和印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查，暫停6家美國企業產品輸華資質，將16家美國實體列入出口管制管控名單，以及將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單。

大陸商務部 經貿 美國 關稅

延伸閱讀

美股恐再深度回檔 「末日博士」羅比尼預言：川普將把關稅降低一半

「展開全面封鎖」川普揮關稅重拳 專家：不利大陸經濟成長

美國祭32%對等關稅 印尼台商：市場可能汰弱留強大洗牌

川普加徵關稅影響 日產汽車撤回在美減產計畫

相關新聞

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸加徵34%對等關稅。大陸國務院關稅稅則委員會4日發布公告反擊，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。

不停出招…大陸報復川普關稅 對七項中重稀土實施出口管制

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸加徵34%對等關稅，大陸在4日晚間相繼祭出多項反制手段，包括即日起對部分中重稀...

陸祭反制手段盯上美企 11家涉台軍售企業也遭制裁

美國在2日宣布對大陸實施加徵34%對等關稅，大陸政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。包括將11家與台展...

陸經濟問題難解決 海基會祕書長羅文嘉：在陸台商「已撤退得差不多」

兩岸經貿是否持續脫鉤，向來受到矚目，而海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接受媒體節目專訪時表示，在大陸的台商「已經撤退的差不多...

暫停六家美企產品輸陸 陸海關總署：措施科學合理

因應美國總統川普宣布「對等關稅」，大陸海關總署早前以檢出禁用藥物等為由，宣布暫停六家美國涉事企業產品輸華資質，一家為高粱...

對抗川普關稅！陸市監總局加入反制行列 對一美化工企業反壟斷調查

因應美國總統川普宣布「對等關稅」，大陸國家市場監管總局也加入反制行列。據央視新聞，因「杜邦中國集團有限公司」涉嫌違反《中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。