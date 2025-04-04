多項反擊措施回應美對等關稅 陸商務部怒向WTO提訴：危害全球經貿

針對美國在2日對大陸徵收34%對等關稅，大陸商務部4日表示，已在世貿組織爭端解決機制起訴，並指中方始終是國際經貿秩序的堅定捍衛者和多邊貿易體制的堅定支持者，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。

大陸商務部新聞發言人4日晚間以「答記者問」形式發布「中方在世貿組織起訴美對等關稅措施答記者問」一文，當中提問表示：據悉，大陸在世貿組織就美國對華產品加徵「對等關稅」措施提起訴訟。能否請您介紹具體情況？

該發言人指出，美方徵收所謂「對等關稅」，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定。中方對此堅決反對。

為反擊美國的對等關稅措施，大陸在4日晚間公布一系列措施，除了對美國所有進口商品加徵34%關稅，還包括對部分中重稀土相關物項實施出口管制，對原產於美國和印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查，暫停6家美國企業產品輸華資質，將16家美國實體列入出口管制管控名單，以及將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單。