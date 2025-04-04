陸出手反制 對美、印「這項醫材」啟動反傾銷調查

繼美國在2日公布對大陸加徵34%對等關稅，大陸商務部貿易救濟局4日公告，對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管（Certain CT Medical Tubes）發起反傾銷立案調查。大陸商務部新聞發言人表示，本次反傾銷調查針對來自特定國家和地區進口產品的不公平競爭行為，調查機關可根據調查結果作出是否採取反傾銷措施的決定。

大陸商務部公告表示，在今年3月初收到崑山醫源醫療技術有限公司代表大陸相關醫用CT球管產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國、印度的進口相關醫用CT機用X射線管及其管芯進行反傾銷調查。

在符合反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據下，大陸商務部依法決定自2025年4月4日起對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管進行反傾銷立案調查。本次調查確定的傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2022年1月1日至2024年12月31日。

大陸商務部新聞發言人透過「答記者問」形式強調，本次反傾銷調查是應大陸國內產業申請而發起的，並指初步證據顯示，2022年至2024年，自美國、印度傾銷進口的相關產品進口數量累計增長13%，進口價格持續下降，對大陸產品銷售價格形成壓低和抑制，大陸產業經營困難，處於虧損狀態。

大陸商務部此前還對相關產品發起首起產業競爭力調查，該新聞發言人指出，兩起調查都是應其國內產業申請發起的，但在產品範圍、調查內容等方面存在不同。反傾銷調查僅涉及自美、印進口的部分滾珠軸承醫用CT球管產品；且產業競爭力調查關注相關產品進口對大陸產業及其競爭力的影響，不針對特定國家和地區，而反傾銷調查針對來自特定國家和地區進口產品的不公平競爭行為，調查機關可根據調查結果作出是否採取反傾銷措施的決定。