不停出招…大陸報復川普關稅 對七項中重稀土實施出口管制

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸加徵34%對等關稅，大陸在4日晚間相繼祭出多項反制手段，包括即日起對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定。大陸商務部新聞發言人表示，此次對相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益

大陸商務部並在官網以答記者問形式發布〈商務部新聞發言人就對中重稀土相關物項實施出口管制應詢答記者問〉說明此項措施。問題寫道：4月4日，大陸商務部、海關總署發布公告，對中重稀土相關物項實施出口管制。請問中方此次出台出口管制政策，有什麼考慮？

大陸商務部新聞發言人回應，根據《中華人民共和國出口管制法》等有關法律法規，4月4日，商務部會同海關總署發佈關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。

該發言人表示，此次大陸政府依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。並稱大陸作為一個負責任大國，將相關物項列管，體現了堅定維護世界和平與地區穩定的一貫立場。中方願通過雙邊出口管制對話交流機制，加強對外交流與合作，促進合規貿易。

除了對部分中重稀土相關物項實施出口管制，這波公告的反制措施還包括對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，對原產於美國和印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查，暫停6家美國企業產品輸華資質，將16家美國實體列入出口管制管控名單，以及將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單