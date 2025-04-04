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陸經濟問題難解決 海基會祕書長羅文嘉：在陸台商「已撤退得差不多」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉4日在專訪節目中強調，大陸台商已經撤得差不多了。圖為羅文嘉先前主持記者會。圖／聯合報系資料照片
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉4日在專訪節目中強調，大陸台商已經撤得差不多了。圖為羅文嘉先前主持記者會。圖／聯合報系資料照片

兩岸經貿是否持續脫鉤，向來受到矚目，而海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接受媒體節目專訪時表示，在大陸的台商「已經撤退的差不多了」，相較於高峰期時，可能剩不到5分之1。

賴總統「賴17條」提出基於「台灣優先」經貿戰略，就台灣與大陸的經貿關係，進行策略性的結構調整，根據自由時報Youtube節目「官我什麼事」4日播出的羅文嘉專訪，對於要如何落實賴總統上述策略，羅文嘉表示，「台商現在其實在中國大家已經撤退的差不多了，相較於高峰，其實可能剩不到4分之1或5分之1」。

他強調，「大家發現中國經濟有很大的問題」，這個問題不是短期之內可以解決的，包含大陸內部生產的過剩，然後又面臨川普第二任採取高關稅，這些都如雪上加霜一樣的衝擊著大陸的經濟，所以台商在大陸的狀況，海基會的做法是說，「如果你現在暫時沒有辦法離開，或者你在這邊也是全球布局的一部分，海基會是協助他們，基本上在碰到法律或糾紛的時候，至少有個依靠可以來協助解決」。

再者羅文嘉表示，台商一定有台籍的幹部或者台籍的工作人員會到大陸，小孩子就學，在3個地方有台商子弟學校，上海、東莞這規模都不小，他並指，生活和教學雖然是在台灣的教科書、台灣校園環境，可是整個大的社會環境政治環境還是中共統治下，還是很多的限制，所以海基會會提供一些服務，讓他們更加的理解台灣，將來回到台灣來適應台灣，也能夠知道「台灣的價值」。

對於幾位陸配被驅逐出境，羅文嘉表示，過去中共對台的滲透和統戰，不像這幾年猖獗、猖狂、明目張膽，所以他被引誘的機會少，「政府可能覺得說ok，既然我們知道你在滲透，暗地裡滲透，我們就暗地裡監控，他現在已經從暗到明，從地下變成地上堂而皇之，我想多數的台灣人民，如果你看過他們講的言論，我相信你會覺得很難以接受」。

台商 海基會 羅文嘉

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