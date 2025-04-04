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美國取消小額包裹免稅措施 大陸多個協會聲明反對

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸中國快遞協會等多個行業協會發聲明批評美國取消對大陸香港的小額包裹免稅措施。圖為大陸中國郵政。（新華社）
大陸中國快遞協會等多個行業協會發聲明批評美國取消對大陸香港的小額包裹免稅措施。圖為大陸中國郵政。（新華社）

美國總統川普當地時間2日簽署行政命令，宣布從5月2日起，取消自大陸、香港800美元以下小額包裹的免稅措施，此舉自3日晚間開始，受到大陸多個協會發聲明批評與反對。

央視新聞報導，大陸中國紡織工業聯合4月4日發表聲明稱，大陸紡織產業界對美國通過其國內行政措施破壞國際供應鏈秩序、提高貿易成本等霸權行為予以強烈譴責和堅決反對。聲明表示，小額包裹關稅豁免政策是國際通行的便利化措施。美方無視實際，最終將損害包括美國企業和消費者在內的各方利益。

聲明強調，跨境電商及小額包裹惠及數百萬美國中小商戶和普通家庭。美方這種損人不利己的行為不可理喻。最後聲明提到支持大陸政府採取有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護我國相關產業鏈的正當權益。

同日，大陸中國輕工業聯合會則發出聲明提到，此次美方取消小額包裹免稅政策，是明顯害人害己的行為，最終損害包括美國在內的各方利益。強烈要求美國政府尊重市場規律，正視民眾需求，停止錯誤做法。大陸輕工行業有信心直面風雨挑戰，以更高品質的產品、更加創新的商業模式，繼續服務包括美國人民在內的全球人民美好生活需要。

而大陸中國快遞協會於3日發表嚴正聲明，代表大陸的郵政、快遞企業，對此表示堅決反對，強調希望美方能夠糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境；希望通過中美雙方郵政、快遞企業的良好合作，繼續為美國消費者獲取心儀的商品提供更穩定、更便利的國際寄遞管道。

對於美國取消大陸、香港小額包裹的免稅，香港特區發言人3日回應指出，美國多次「單方面朝令夕改」，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對市民帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但「不會代收所謂關稅」。

美國 電商 香港

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