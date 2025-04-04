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美國取消小額包裹關稅豁免 中國快遞協會：堅決反對

中央社／ 台北4日電

美國將取消對來自中國的低價值進口產品的免稅待遇，中國快遞協會昨天表示，代表中國的郵政、快遞企業，對此表示堅決反對。

美國總統川普昨天宣布，對中國小額包裹（價值低於800美元）進口的免關稅措施將在美東時間5月2日零時1分起結束。這項措施預計將對受歡迎的低價產品進口造成嚴重衝擊。

據中國媒體環球網報導，中國快遞協會昨天表示，近年來，中國的郵政、快遞企業通過國際寄遞網路將跨境電商包裹送達美國消費者手中，滿足他們的個性化消費需求，幫助他們降低生活成本，提高生活品質。

中國快遞協會指出，美方取消800美金以下「小包免稅」政策，嚴重損害國際貿易環境，也嚴重損害美國消費者利益，尤其是依賴跨境電商購物的美國家庭和年輕群體的利益，將導致他們的購物支出增加，收貨速度降低。

中國快遞協會又指，希望美方能夠糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境；希望通過中美雙方郵政、快遞企業的良好合作，繼續為美國消費者獲取心儀的商品提供更穩定、更便利的國際寄遞管道。

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