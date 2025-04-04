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外銀估陸經濟成長砍半 北京批美霸凌
美國總統川普二日宣布徵收對等關稅措施，其中，對大陸商品再加徵百分之卅四的關稅，其任內對陸課稅已達百分之五十四。對此，大陸商務部、外交部均表示，中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。
大陸商務部新聞發言人在官網表示，美方聲稱在國際貿易中吃虧，以所謂「對等」為由提高對所有貿易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。
商務部指控，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。
彭博社指出，若加上川普上次執政平均百分之十三的關稅，大陸輸美產品平均稅率將達百分之六十七。麥格理集團去年估計，如果美國對大陸關稅達到百分之六十，大陸ＧＤＰ增速可能減少二個百分點；瑞銀則預測大陸經濟成長率減半。
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