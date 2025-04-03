大陸累加稅率高達54%！川普這一拳 蘋果大吐血

在美國總統川普2日宣布課徵的對等關稅，衝擊蘋果公司的諸多生產重鎮，拖累該公司股價3日在美股早盤重摔超過8%。川普對中國大陸商品徵收的關稅稅率累加後達到54%，對蘋果仍以中國為核心的供應鏈，構成嚴重威脅。

除了中國大陸，美國最新關稅同樣影響蘋果在其他國家的製造業務，削弱該公司先前減少依賴中國大陸的相關努力。

儘管蘋果多數產品仍在陸廠生產，但部分製造業務已經拓展至多個國家。針對個別國家實施對等關稅，將於4月9日生效。蘋果發言人沒有回應置評請求。

例如蘋果將在印度擴大生產iPhone和無線耳機AirPods，但這個南亞國家將面臨26%的對等關稅；蘋果在越南生產部分AirPods、平板電腦iPad、智慧手表Apple Watch和Mac電腦，但將被徵收46%的關稅；蘋果也在馬來西亞增加生產Mac電腦，卻將面臨24%關稅；蘋果在泰國生產部分Mac電腦，將被徵收36%的關稅；蘋果在歐盟成員國愛爾蘭生產部分iMac，將面臨20%的關稅。

此外，蘋果必須從多個國家和地區採購零組件，而零組件也將依據採購地，被課徵不同稅率的關稅，代表蘋果可能受到進一步衝擊。

彭博資訊分析師表示，這些新關稅可能壓縮蘋果的利潤，「因為我們不認為該公司會透過提高價格來抵銷影響。」若蘋果決定漲價，又碰上消費者信心低迷時期，因此可能進一步衝擊銷售。

在川普首任總統任期內，蘋果執行長庫克曾成功說服川普豁免iPhone和其他部分產品的關稅，理由是關稅將傷害美企，反而讓南韓三星電子受惠。