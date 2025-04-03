彭博形容此次慘況：大陸出口 被火箭炮打到

彭博資訊分析，美國對幾乎所有中國大陸商品，加徵史上最高的關稅，達到至少54%，勢必將再次重創中國大陸的出口引擎，衝擊更甚於川普的第一任期。

美國總統川普2日最新宣布的對等關稅清單，對中國大陸課徵的課稅稅率是34%，而且是疊加在今年稍早已加徵的20%關稅等現有關稅之上，使中國大陸輸美產品關稅稅率變成至少54%。

彭博資訊經濟分析師指出，「如果對川普之前對中國加徵的20%關稅是對美中貿易的一記重拳，那麼最新行動就是火箭炮。」

最新追加到中國大陸進口商品的關稅，將使美國對中國大陸的關稅稅率接近川普在競選時所提出的60%，因為川普已在第一任期對部分中國大產加徵關稅。

彭博資訊經濟學家指出，在川普重返白宮之前，美國對中國大陸進口商品的平均關稅稅率已達13%，加上最新措施後，美國對中國大陸產品課徵的平均關稅稅率是66.8%。