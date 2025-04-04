惠譽調降大陸主權信評

國際信評機構惠譽昨（3）日發布報告，決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」。大陸財政部對此回應，惠譽下調其主權信評失之偏頗，不能充分客觀反映中國實際情況和國際市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。

惠譽表示，下調反映的是該行預期中國公共財政持續轉弱，以及公共債務迅速增加。

惠譽預料，中國大陸今年國內生產總值（GDP）將增長4.4％，去年為增長5％，預期中國大陸今年整體政府赤字相當於GDP比例將升至8.4％，去年為6.5％。另外，惠譽指出，美國關稅上調幅度更大，中國大陸仍將受到關稅引發全球放緩的廣泛影響。

惠譽去年5月就將大陸「A+」主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，理由是中國大陸公共財政風險增加。

今年3月5日惠譽在其官網又發布對中國出口信用保險公司（中國信保）的保險公司財務實力評級為A+，展望「負面」，中國大陸主權評級的展望亦為「負面」。

其他信評機構方面，標普去年6月發布報告，維持中國大陸「A+」評級及「穩定」展望；穆迪去年7月也維持「A1」評級。

據大陸財政部網站消息，大陸財政部有關負責人回應稱，本次復評過程中，中方與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，惠譽雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有評級方法，下調中國主權信用評級是失之偏頗。

該名負責人強調，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變，且近期IMF、世界銀行都上調2025年中國經濟增速，國際資本市場紛紛重估中國資產，看多中國。