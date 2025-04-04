家辦來港 稅務可望獲寬減

香港正積極吸引家族辦公室業務，據特區政府最新公布，有147間家族辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府已就優化優惠稅制措施完成業界諮詢，預期今年內制訂具體方案，如獲立法會通過，有關措施可於2025/26課稅年度起生效。

中通社報導，目前，由單一家族辦公室在香港管理，並符合2.4億港元的最低資產門檻及實質活動要求的家族投資控權工具，其合資格交易可獲豁免繳付利得稅。今年財政預算案公布進一步優化優惠稅制，包括增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

許正宇2日在立法會回覆議員質詢時表示，政府已就優化優惠稅制的措施完成業界諮詢，並正就收集到的意見與金融監管機構商討相關優化措施，預期在今年內制訂具體方案，並於2026年把立法建議提交立法會審議。如獲通過，有關措施可於2025/26課稅年度起生效。

147間準備或決定在港設立或擴展業務的家族辦公室中，82間來自大陸內地及台灣地區，34間來自歐洲及美洲，22間來自亞太地區及大洋洲，9間來自中東地區。