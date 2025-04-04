浙江全社會物流 成本下降

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省政府新聞辦4月2日召開發布會表示，該省每創造100元GDP所支出的物流費用從2015年的15.72元（人民幣，下同）下降到2024年13.52元，十年降低2.2元。

中新社報導，浙江省發展和改革委員會副主任張曙明表示，目前浙江全社會物流成本仍有較大下降空間。該省近日已印發實施《浙江省有效降低全社會物流成本行動方案》，將從多方面進一步降低全社會物流成本。

例如圍繞結構性降本，浙江將提升設施能級，包括大力推進「航運浙江」以及幹線鐵路、疏港鐵路等重大工程建設，補齊物流基礎設施短板；調整貨運結構，重點引導大宗散貨及中長距離貨運「公轉水」、「公轉鐵」，爭取到2027年鐵路、水路貨運周轉量較2023年分別增長8%和10%；推動公、鐵、水三網融通，打通三網互通節點，讓貨主企業能夠擁有更加便捷、更具性價比的物流組合方式。

在行業性降本方面，浙江將圍繞礦產品、油氣、糧食等大宗商品，建強現代化儲運物流體系，優化進出口監管模式，降低大宗流通成本；圍繞跨境電商國際樞紐省建設，拓展海外倉網絡佈局，支撐浙江品牌「一倉發全球」；大力發展第三方物流，為製造業企業提供「原料採購+生產配送+出口清關」等一站式服務，布局一批供應鏈服務中心。 　　

聚焦技術性降本，該省明確要大力發展「5G+智慧倉儲」、「AI+港口調度」等業務應用場景，推進物流設備更新。聚焦網絡性降本，浙江計劃未來三年新增倉儲物流用地10000畝以上，鼓勵物流業「上樓」，驅動物流項目「向空中要效益」。

港鐵 物流 電商

延伸閱讀

廣州→東莞！中首條低空無人機跨城配送航線 首飛成功

低空無人機配送 陸跨城首飛成功

阿里山鐵路鐵飯碗職缺開放甄試 須通過負重體測招53人

世預賽／山東→浙江 球迷騎21天近700公里 看了場敗仗

相關新聞

大陸累加稅率高達54%！川普這一拳 蘋果大吐血

在美國總統川普2日宣布課徵的對等關稅，衝擊蘋果公司的諸多生產重鎮，拖累該公司股價3日在美股早盤重摔超過8%。川普對中國大...

川普對等關稅來了 陸外貿業者：會適當漲價

美國總統川普2日正式宣布決定對中國徵收34％「對等關稅」。有大陸業者認為，若要繼續做美國市場，須換新的賽道和模式。不過，...

對等關稅來勢洶洶 陸商務部：願與美方通過平等對話磋商

美國總統川普宣布對等關稅，其中對中國大陸再加徵34%對等關稅。陸媒環球網3日下午報導，大陸商務部舉行例行記者會，記者提問...

多家大型投資機構認為 陸股能挺過川普關稅衝擊

富蘭克林坦伯頓、瑞銀全球財富管理、安本投資及摩根大通等多家大型機構經理人表示，中國大陸股市有辦法渡過美國新關稅措施對中國...

川普關稅大棒將落 在陸台商無奈：選擇稅率小地區布局

川普在2日對外發布「對等關稅」計畫，包括計畫對大陸、東南亞等地區分別被加課徵30%-45%以上不等的稅率，此前針對美中貿...

陸車網互動規模化試點 9市上榜

大陸國家發展改革委、國家能源局等部門4月2日聯合發布了中國首批車網互動規模化應用試點城市和項目。所謂車網互動，就是新能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。