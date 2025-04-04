浙江全社會物流 成本下降

浙江省政府新聞辦4月2日召開發布會表示，該省每創造100元GDP所支出的物流費用從2015年的15.72元（人民幣，下同）下降到2024年13.52元，十年降低2.2元。

中新社報導，浙江省發展和改革委員會副主任張曙明表示，目前浙江全社會物流成本仍有較大下降空間。該省近日已印發實施《浙江省有效降低全社會物流成本行動方案》，將從多方面進一步降低全社會物流成本。

例如圍繞結構性降本，浙江將提升設施能級，包括大力推進「航運浙江」以及幹線鐵路、疏港鐵路等重大工程建設，補齊物流基礎設施短板；調整貨運結構，重點引導大宗散貨及中長距離貨運「公轉水」、「公轉鐵」，爭取到2027年鐵路、水路貨運周轉量較2023年分別增長8%和10%；推動公、鐵、水三網融通，打通三網互通節點，讓貨主企業能夠擁有更加便捷、更具性價比的物流組合方式。

在行業性降本方面，浙江將圍繞礦產品、油氣、糧食等大宗商品，建強現代化儲運物流體系，優化進出口監管模式，降低大宗流通成本；圍繞跨境電商國際樞紐省建設，拓展海外倉網絡佈局，支撐浙江品牌「一倉發全球」；大力發展第三方物流，為製造業企業提供「原料採購+生產配送+出口清關」等一站式服務，布局一批供應鏈服務中心。

聚焦技術性降本，該省明確要大力發展「5G+智慧倉儲」、「AI+港口調度」等業務應用場景，推進物流設備更新。聚焦網絡性降本，浙江計劃未來三年新增倉儲物流用地10000畝以上，鼓勵物流業「上樓」，驅動物流項目「向空中要效益」。