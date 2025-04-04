上海力推AI+廣告 營收再創新高

上海2日舉辦「投資上海」廣告產業推介會，會上透露上海「國際數字廣告之都」建設取得顯著成效；2024年，上海廣告業營收再創新高，達3351億元（人民幣，下同），同比增長8.4%。 中新社報導，本次推介會由上海市市場監督管理局主辦，是2025上海全球投資促進大會暨活動周核心主題活動之一。推介會向全球廣告業發出投資上海、共贏未來的強勁邀約。

數據顯示，2024年，上海共有主營廣告企業91477戶、外商投資廣告企業10966戶、互聯網廣告企業78707戶。全國四分之一龍頭廣告企業來自上海。今年一季度，上海廣告業繼續呈現了良好發展的勢頭，廣告業營收達556.29億元，同比增長10.3%。

「上海正大力推進『AI+廣告』全領域創新應用」。上海市市場監管局廣告處處長張紅冰介紹表示，上海率先將「數字廣告」納入新興行業目錄，推進AI模型的開發，賦能廣告生成與精準投放，並推動智能工具在有條件的廣告產業園區規模化應用。

上海連續四年將廣告業納入《上海市服務貿易促進目錄》，助力20多家廣告企業「出海」，9家廣告企業獲「出海」資金支持。

上海市市場監管局對歐美、東南亞等國家的廣告產業政策及Google、Tiktok等廣告投放平台規則進行梳理歸集，形成《涉外廣告產業投資與媒體發佈政策匯編》，期待為本土廣告企業在海外拓展業務提供幫助。

當天，上海市市場監管局還推出了《上海市數字廣告業高質量發展政策清單2.0版》，匯聚資金支持、稅費減免、人才激勵、鼓勵創新四方面37項政策。比如在支持AI賦能方面，新政明確：每年設立一定規模的算力券、模型券、語料券，支持初創型企業、創新企業平台、專業服務機構等優惠使用智能算力、語料庫等資源。