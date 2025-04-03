快訊

日本直擊！Switch 2搶先試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達傳說畫質大躍進

川普關稅重創美股！道瓊早盤崩跌1500點 台積電ADR挫5%

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

惠譽調降中國主權信評 陸財政部批有失偏頗不予認可

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對國際信評機構惠譽近日決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」，大陸財政部回應，惠譽下調其主權信用評是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。（圖／取自百度）
針對國際信評機構惠譽近日決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」，大陸財政部回應，惠譽下調其主權信用評是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。（圖／取自百度）

國際信評機構惠譽近日發布報告指出，決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」。對此，大陸財政部回應表示，惠譽下調其主權信用評是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。

據大陸財政部網站消息，大陸財政部有關負責人就上述問題回應稱，本次復評過程中，中方與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，惠譽方面雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評級方法，下調中國主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知。對此中方深表遺憾、不予認可。

該名負責人強調，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變。2024年，國內生產總值為人民幣134.9兆元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列。

他續稱，當前，從生產要素來看，中國人才紅利、存量資本、技術進步等優勢進一步累積；從結構轉型來看，新興經濟、城鎮化、市場化改革等潛力巨大；從宏觀政策看，逆周期調控效能不斷提升，深化改革開放成效不斷顯現，經濟向好發展的勢頭不斷鞏固增強。

該名負責人接著提到，今年以來，隨著各項宏觀政策持續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩定提高。近期，IMF、世界銀行都上調漲2025年中國經濟增速，聯合國、OECD預測今年中國GDP增速也都在4.5%以上，接近中國政府確定的5%左右預期增長目標。國際資本市場也紛紛重估中國資產，看多中國。

此外，負責人強調，整體看，中國經濟增長的內生動力、市場活力、政策效能、發展韌性都有了全方位提升，向好勢頭在持續鞏固，新的增長空間正在打開。

針對下一步，負責人透露，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並更加注重打好政策「組合拳」。財政政策將加強與貨幣、就業、產業、區域、貿易等政策和改革開放措施的協調配合，增強政策合力，為中國經濟增長蓄力賦能。中國政府也預留充足的政策空間，將根據情勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保中國經濟持續健康發展，同時也為世界帶來更多機遇。

主權 惠譽

延伸閱讀

影／川普對台課32%關稅 陳其邁：未反映台美貿易真實狀況

川普關稅戰課台32％之後....黃珊珊曝還有台灣特定農產品

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他花35元在豆漿店中大獎

47元中大獎！1-2月期發票 11人中千萬特別獎、200萬特獎有10位幸運兒

相關新聞

川普關稅大棒將落 在陸台商無奈：選擇稅率小地區布局

川普在2日對外發布「對等關稅」計畫，包括計畫對大陸、東南亞等地區分別被加課徵30%-45%以上不等的稅率，此前針對美中貿...

美對陸平均關稅將達65% 經濟拖累將超過2018年貿易戰

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸經濟學家估算，加上過去美國公布的各項關稅加徵措施，對大陸的...

對等關稅來勢洶洶 陸商務部：願與美方通過平等對話磋商

美國總統川普宣布對等關稅，其中對中國大陸再加徵34%對等關稅。陸媒環球網3日下午報導，大陸商務部舉行例行記者會，記者提問...

多家大型投資機構認為 陸股能挺過川普關稅衝擊

富蘭克林坦伯頓、瑞銀全球財富管理、安本投資及摩根大通等多家大型機構經理人表示，中國大陸股市有辦法渡過美國新關稅措施對中國...

美取消小額包裹豁免 拼多多同天喊出千億補貼「我們敢啃硬骨頭」

美國總統川普2日簽署行政命令，取消自大陸、香港小額包裹豁免關稅措施，5月2日生效，預料重擊多家大陸電商業。不過，大陸跨境...

惠譽調降中國主權信評 陸財政部批有失偏頗不予認可

國際信評機構惠譽近日發布報告指出，決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」。對此，大陸財政部回應表示，惠譽下調其主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。