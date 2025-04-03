惠譽調降中國主權信評 陸財政部批有失偏頗不予認可

國際信評機構惠譽近日發布報告指出，決定將中國大陸主權信用評級「A+」調降至「A」。對此，大陸財政部回應表示，惠譽下調其主權信用評是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知，對此中方不予認可。

據大陸財政部網站消息，大陸財政部有關負責人就上述問題回應稱，本次復評過程中，中方與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，惠譽方面雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評級方法，下調中國主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國市場對中國經濟回升向好的一致認知。對此中方深表遺憾、不予認可。

該名負責人強調，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變。2024年，國內生產總值為人民幣134.9兆元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列。

他續稱，當前，從生產要素來看，中國人才紅利、存量資本、技術進步等優勢進一步累積；從結構轉型來看，新興經濟、城鎮化、市場化改革等潛力巨大；從宏觀政策看，逆周期調控效能不斷提升，深化改革開放成效不斷顯現，經濟向好發展的勢頭不斷鞏固增強。

該名負責人接著提到，今年以來，隨著各項宏觀政策持續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩定提高。近期，IMF、世界銀行都上調漲2025年中國經濟增速，聯合國、OECD預測今年中國GDP增速也都在4.5%以上，接近中國政府確定的5%左右預期增長目標。國際資本市場也紛紛重估中國資產，看多中國。

此外，負責人強調，整體看，中國經濟增長的內生動力、市場活力、政策效能、發展韌性都有了全方位提升，向好勢頭在持續鞏固，新的增長空間正在打開。

針對下一步，負責人透露，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並更加注重打好政策「組合拳」。財政政策將加強與貨幣、就業、產業、區域、貿易等政策和改革開放措施的協調配合，增強政策合力，為中國經濟增長蓄力賦能。中國政府也預留充足的政策空間，將根據情勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保中國經濟持續健康發展，同時也為世界帶來更多機遇。