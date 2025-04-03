大陸拚科技 陸證監會：支持民企做強做大

大陸證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與積體電路、新能源汽車、智能製造、新材料、商業航太、網絡經濟等不同領域的民營科技企業代表交流。吳清強調，尊重市場規律，切實提升資本市場的包容性、適應性，持續增強規則的透明度、可預期性，進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體系，加力支持優質民營企業做強做優做大。

據大陸證監會網站消息，與會代表圍繞深化資本市場投融資綜合改革，進一步推動資本市場改革發展提出多個建議，包括：改革優化股票發行上市、再融資和併購重組等制度，進一步增強制度包容性、適應性，提升投融資便利度和效率。

此外，與會代表在會議中還建議，進一步完善科技企業發現培育、識別篩選和IPO支持機制，增強對未盈利科技型企業發行上市的包容度，完善訊息披露相關制度規則；支持境外已上市科技企業回歸，優化上市公司結構，豐富優質投資標的；加大推動中長期資金入市力度，培育壯大長期投資力量。

吳清則強調，民營經濟是國民經濟的重要組成部分，是推動科技創新的重要力量。大力支持民營經濟發展，既是資本市場服務實體經濟的內在要求，也是加快培育高質量上市公司和促進資本市場高質量發展的重要著力點。尊重市場規律，切實提升資本市場的包容性、適應性，持續增強規則的透明度、可預期性，進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體系，加力支持優質民營企業做強做優做大。

他並指出，民營科技企業作為民營經濟和新質生產力領域的優秀代表，希望大家堅定信心，保持愛拼才會贏的精氣神，以實際行動發揮好示範帶頭作用，積極利用資本市場轉型升級、做優做強，更好回報投資者，為推動經濟高質量發展和中國式現代化積極貢獻力量。