快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

大陸拚科技 陸證監會：支持民企做強做大

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與積體電路、新能源汽車、智能製造、新材料、商業航太、網絡經濟等不同領域的民營科技企業代表交流。吳清並強調，加力支持優質民營企業做強做優做大。（圖／取自財聯社）
大陸證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與積體電路、新能源汽車、智能製造、新材料、商業航太、網絡經濟等不同領域的民營科技企業代表交流。吳清並強調，加力支持優質民營企業做強做優做大。（圖／取自財聯社）

大陸證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與積體電路、新能源汽車、智能製造、新材料、商業航太、網絡經濟等不同領域的民營科技企業代表交流。吳清強調，尊重市場規律，切實提升資本市場的包容性、適應性，持續增強規則的透明度、可預期性，進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體系，加力支持優質民營企業做強做優做大。

據大陸證監會網站消息，與會代表圍繞深化資本市場投融資綜合改革，進一步推動資本市場改革發展提出多個建議，包括：改革優化股票發行上市、再融資和併購重組等制度，進一步增強制度包容性、適應性，提升投融資便利度和效率。

此外，與會代表在會議中還建議，進一步完善科技企業發現培育、識別篩選和IPO支持機制，增強對未盈利科技型企業發行上市的包容度，完善訊息披露相關制度規則；支持境外已上市科技企業回歸，優化上市公司結構，豐富優質投資標的；加大推動中長期資金入市力度，培育壯大長期投資力量。

吳清則強調，民營經濟是國民經濟的重要組成部分，是推動科技創新的重要力量。大力支持民營經濟發展，既是資本市場服務實體經濟的內在要求，也是加快培育高質量上市公司和促進資本市場高質量發展的重要著力點。尊重市場規律，切實提升資本市場的包容性、適應性，持續增強規則的透明度、可預期性，進一步完善全鏈條全生命周期的多層次市場服務體系，加力支持優質民營企業做強做優做大。

他並指出，民營科技企業作為民營經濟和新質生產力領域的優秀代表，希望大家堅定信心，保持愛拼才會贏的精氣神，以實際行動發揮好示範帶頭作用，積極利用資本市場轉型升級、做優做強，更好回報投資者，為推動經濟高質量發展和中國式現代化積極貢獻力量。

經濟發展 資本市場

延伸閱讀

冷戰後最嚴格！美國傳禁駐陸人員與當地人發生性關係 陸官方反應曝

對等關稅震撼A股蘋果供應鏈 立訊、東山精密觸跌停

美對陸加徵34%對等關稅 陸：敦促美方糾正錯誤做法

美取消小額包裹豁免 拼多多同天喊出千億補貼「我們敢啃硬骨頭」

相關新聞

川普關稅大棒將落 在陸台商無奈：選擇稅率小地區布局

川普在2日對外發布「對等關稅」計畫，包括計畫對大陸、東南亞等地區分別被加課徵30%-45%以上不等的稅率，此前針對美中貿...

美對陸平均關稅將達65% 經濟拖累將超過2018年貿易戰

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸經濟學家估算，加上過去美國公布的各項關稅加徵措施，對大陸的...

對等關稅來勢洶洶 陸商務部：願與美方通過平等對話磋商

美國總統川普宣布對等關稅，其中對中國大陸再加徵34%對等關稅。陸媒環球網3日下午報導，大陸商務部舉行例行記者會，記者提問...

美取消小額包裹豁免 拼多多同天喊出千億補貼「我們敢啃硬骨頭」

美國總統川普2日簽署行政命令，取消自大陸、香港小額包裹豁免關稅措施，5月2日生效，預料重擊多家大陸電商業。不過，大陸跨境...

大陸拚科技 陸證監會：支持民企做強做大

大陸證監會主席吳清近日在北京召開專題座談會，與積體電路、新能源汽車、智能製造、新材料、商業航太、網絡經濟等不同領域的民營...

美對等關稅襲來 機構：人民幣可能面臨一段時間壓力

美國總統川普於當地時間2日宣布對全球多個貿易夥伴加徵「對等關稅」，導致人民幣跌至七周以來低點，陸股亦大幅下挫。路透引述市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。