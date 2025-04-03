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川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

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川普關稅大棒將落 在陸台商無奈：選擇稅率小地區布局

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對此前因美中貿易戰而選擇至東南亞地區布局的台商而言很無奈。（美聯社）
美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對此前因美中貿易戰而選擇至東南亞地區布局的台商而言很無奈。（美聯社）

川普在2日對外發布「對等關稅」計畫，包括計畫對大陸、東南亞等地區分別被加課徵30%-45%以上不等的稅率，此前針對美中貿易戰往東南亞進行供應鏈移轉的台商正苦惱中，有涉及美國生意的台商表達目前還不確定受影響狀況，也有台商仍會選擇稅率較小的地區移轉。

對於川普關稅衝擊，華南地區一名從事禮品生產的台商表示，目前還不確定受影響的程度，同時目前也未有對策；另一名江蘇從事電子製造的台商也稱，目前還不清楚影響程度。

一名在浙江從事汽車配件業的台商說，目前僅一款零件出口美洲，如果美國對大陸加徵25%關稅，因為才剛宣布，不確定關稅會由客戶承擔還是如何，他認為美國客戶受到的影響可能會更大。他稱自己的業務主要做大陸內銷市場，此前他便評估越南狀況可能不妙，所以並未到東南亞地區生產，只有出口東南亞的產品。對以內銷為主的他而言，貿易戰打得越烈，長遠對他來說可能會是正面效益，而他現在也不排除往一帶一路、中東、拉美等國家發展。

另一名在華東地區的電子業台商表示，目前受影響程度還要再觀察，他們主要是交貨給菲律賓客戶組裝廠，直接影響沒那麼高，至於菲律賓加徵17%的關稅得跟客戶協商怎麼分攤，但轉移生產基地的計畫估計不會變，會選擇稅率較低的地區，比如印度等地。

熟悉台商狀況、在大學任客座教授的王南天分析，大陸台商過去有很大部分轉移到越南，如今越南也被徵收46%的關稅，「台商真的很無奈」。接下來要看各國跟美國談判如何降低貿易順差及關稅壁壘，這部分是有調降的空間。他表示意外的是，台灣除半導體產品外，被課了32%的關稅，這對台商回台投資非半導體領域的也是很大的衝擊，將侵蝕企業的獲利，台幣也將有比較大的貶值幅度。也將加速台商赴美設廠。

川普2日表示，將對所有國家的基準關稅稅率為10%，該稅率將於4月5日生效。同時對對美國徵收更高稅率的國家將收取更高的關稅。川普還宣布，對汽車行業的25%特定關稅將於3日正式生效。川普展示的圖表顯示：對從中國大陸進口加徵34%關稅、印度進口的產品徵收26%關稅、對泰國產品徵收36%關稅，對越南產品徵收46%關稅，對柬埔寨產品徵收49%關稅。

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