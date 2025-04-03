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川普「對等關稅」 港批美做法霸凌無理、違反WTO規則

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
川普對等關稅震撼全球，港政於3日傍晚對此指，強烈不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，是霸凌無理的做法。針對川普命令取消小額包裹豁免關稅措施，港府稱會採措施捍衛合法權益，包括按WTO爭端解決機制作出申訴。（法新社）
川普對等關稅震撼全球，港政於3日傍晚對此指，強烈不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，是霸凌無理的做法。針對川普命令取消小額包裹豁免關稅措施，港府稱會採措施捍衛合法權益，包括按WTO爭端解決機制作出申訴。（法新社）

美國總統川普於當地時間2日對大陸加徵「對等關稅」，總關稅率因此升至54%，並稱為減少轉運和逃避風險，此命令或任何後續命令對中國商品施加的所有從價稅率同樣適用於香港和澳門的商品。同時，他還簽署行政命令取消自陸、港小額包裹豁免關稅措施。港府於3日傍晚對此指，美國做法霸凌無理違反WTO規則，恣意破壞多邊貿易體制，對此強烈反對和不滿，嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。

據香港政府新聞公報，香港強烈反對和不滿美國向香港產品加徵所謂對等關稅，由5月2日起取消香港產品的小額免稅待遇並徵收關稅。港府發言人指，「美國的做法霸凌無理，違反世界貿易組織（世貿組織）規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。特區政府再次嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。」

該名發言人強調，香港是自由港，一直支持和奉行自由貿易，對所有進口貨品包括美國產品從來不設關稅，美國以所謂對等關稅為由對香港產品加徵關稅，違反常理邏輯。

他稱，在「一國兩制」原則下，香港是單獨關稅地區，設立有效的貨物進出口制度，包括產地來源證制度、貿易申報和貨物艙單要求，並一直按此採取嚴厲的執法行動。美國聲稱為減少轉運和逃稅風險，對香港產品加徵所謂對等關稅，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的霸凌行為。

發言人續指，「在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。過去10年，美國對香港的貿易順差達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。」

至於香港寄往美國物品的小額免稅安排，上述發言人批評，美國多次單方面朝令夕改，香港郵政要求美國郵政機關盡快釐清，不應對民眾帶來不便，香港郵政會由現在至5月2日，暫時維持寄件美國的郵遞服務，但不會代收所謂關稅。總括來說，港府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，採取措施捍衛香港的合法權益，包括按世貿組織（WTO）爭端解決機制作出申訴。

對等關稅 美國 香港

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