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美對陸平均關稅將達65% 經濟拖累將超過2018年貿易戰

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸課徵34%關稅。大陸經濟學家估算，加上過去美國公布的各項關稅加徵措施，對大陸的平均關稅稅率將達到65%。（美聯社）
美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對大陸課徵34%關稅。大陸經濟學家估算，加上過去美國公布的各項關稅加徵措施，對大陸的平均關稅稅率將達到65%。（美聯社）

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸經濟學家估算，加上過去美國公布的各項關稅加徵措施，對大陸的平均關稅稅率將達到65%，加徵關稅的規模和速度已經超出市場預期，對大陸經濟增長的最終拖累將超過2018年—2019年的那波貿易戰。

財新網報導，野村中國首席經濟學家陸挺認為，截至目前，川普第二任期美國對大陸加徵關稅和其他措施的規模和速度已經超出市場預期，在某些情況下甚至大大超出了市場預期。

陸挺指出，美國在2018年前對大陸出口商品徵收的關稅稅率在3%左右，川普第一任期內額外加徵平均關稅稅率為8%，加上此前宣布的20%關稅和此次宣佈的34%的對等關稅，到4月9日對等關稅生效之日，美國對大陸出口商品徵收的總關稅稅率將達到65%。

此外，川普還簽署行政令，從5月2日起不再對來自大陸和香港的商品提供800美金以下小包裹免稅政策。根據野村此前的研究顯示，跨境小包佔大陸對美國總出口的11%左右，按此估算，這相當於將對大陸出口再加徵約1%的平均關稅，屆時總關稅稅率將上升至66%。

陸挺認為，由於難以評估經濟損失，大陸可能會保持觀望模式，並制定應急計劃。為了實現穩定增長，大陸政府將採取各種措施來刺激內需，尤其是消費需求，以抵消對出口的任何潛在損害。中國人民銀行可能會在二季度開始新一輪貨幣寬鬆政策。中央還可能加大推動房地產止跌回升的力度。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強也估算，對等關稅落地後，美國對大陸出口商品徵收的加權平均關稅稅率將達到65%，是最高的關稅稅率之一，這對大陸經濟增長的最終拖累將超過2018年—2019年的那波貿易戰。

邢自強認為，美國對大陸出口商品徵收更高的關稅，目的是為了保護敏感行業，和激勵美國國內投資和生產的戰略目標。這意味著大陸與美國談判和關稅降級的門檻要高得多。

邢自強表示，大陸可能會加快實施此前宣布的財政刺激計劃。如果經濟增長、尤其是社會穩定出現迅速惡化，可能會在未來幾個月出台新的政策支持，比如加大生育支持、擴大消費品以舊換新計劃等，但這些政策可能只能部分抵消關稅衝擊。

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