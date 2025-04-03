美祭對等關稅 專家：直接拖累中國大陸經濟成長

美國總統川普宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅。專家表示，這將直接衝擊中國對美出口，拖累經濟成長；加上跨境小額包裹免稅政策被取消，狀況更糟。

川普（Donald Trump）於美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅；歐盟、越南、日本、印度將分別被加徵20%、46%、24%、26%關稅。

粵開證券首席經濟學家羅志恆在微信公眾號撰文剖析美國對等關稅為中國經濟帶來的影響。他直言，對等關稅加徵稅率高於市場預期，原先市場評估美國對於重點經濟體加徵稅率不會超過15%，實際狀況超乎預期。

羅志恆表示，美國加徵對等關稅衝擊全球經濟，對於出口美國依賴度較大國家將受更大打擊，尤其是以低端商品出口為主者，例如越南。越南對美出口以家具、玩具、服裝等勞動密集型商品為主，獲利率低、可替代性強、價格敏感。

羅志恆認為，美國對越南加徵46%關稅，將衝擊越南出口，影響當地經濟和就業。在中美貿易摩擦背景下，許多廠商出於規避關稅考量，前往越南設廠；這次美國也對越南加徵關稅，中國企業赴越南投資設廠的步伐將放緩。

羅志恆指出，美國對中國加徵關稅將拖累中國出口與經濟成長，加上川普政府取消中國跨境電商小額包裹免稅政策，將進一步地打擊出口表現，中國跨境電商出口總額去年達美金1807億元（約新台幣5.9兆元），占整體出口5%。

美國對等關稅將從多方面間接影響中國出口。羅志恆提到，美國對其他國家加徵關稅，將導致這些國家對美國出口下滑，拖累經濟表現，隨著全球經濟成長放緩、進口需求疲軟，將衝擊中國出口成績；在越南、墨西哥等地設廠的「出海中企」也將受影響。

羅志恆認為，川普拋出對等關稅政策有3目標，包括增加財政收入為美國減稅政策預留財政空間、吸引製造業回流美國、做為對外談判實現政治經濟利益的工具，川普上任短短2個多月，已經發起多波關稅行動，後續美國關稅政策恐還會升級。