對等關稅來勢洶洶 陸商務部：願與美方通過平等對話磋商

美國總統川普宣布對等關稅，其中對中國大陸再加徵34%對等關稅。陸媒環球網3日下午報導，大陸商務部舉行例行記者會，記者提問，「美國目前已經對中國實施了一系列關稅措施」，中美經貿團隊目前是否有舉行面對面會談的計劃？發言人何亞東回應，「中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切。」

環球網報導指，有媒體提問稱，美國目前已經對中國實施了一系列關稅措施，「為何雙方沒有進行會談？美國方面是否表達過見面的可能？中國方面對見面會談的態度如何？中美經貿團隊目前是否有舉行面對面會談的計劃？」

何亞東回應，3月26日，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰，應約與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行視頻通話，「中方已發布了新聞稿，中美兩國經貿部門一直保持溝通，中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切。」

在介紹近期商務重點工作情況時，何亞東表示，中方堅決反對美方基於所謂的「232調查」採取相關關稅措施，「美方再次以國家安全之名行貿易保護之實，很多貿易夥伴都對此表示強烈不滿。」

何亞東指，全球汽車產業高度依賴跨國產供鏈，美方措施人為割裂美國與其他地區的產供鏈關係，既無助於所謂國家安全，也幫助不了美國國內產業，只會凸顯美方措施的單邊主義、保護主義和霸凌主義底色。

3日早上，大陸商務部先在官網發布「商務部新聞發言人就美方宣布對等關稅發表談話」一文，指美東時間4月2日，美方宣布對所有貿易伙伴徵收「對等關稅」。「中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。」