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川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

恐導致被邊緣化！ 新華社評論：美國關稅狂潮是適得其反的霸凌行為

中央社／ 台北3日電
美國總統川普美東時間2日於白宮宣布「對等關稅」政策。（新華社）
美國總統川普美東時間2日於白宮宣布「對等關稅」政策。（新華社）

美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。新華社今天刊登英文評論文章，指美國將貿易變成過於簡單化的針鋒相對遊戲，破壞全球經濟，關稅不但未能振興美國產業，反而會導致美國被邊緣化。

新華社的評論文章指出，川普（Donald Trump）的政府實施對等關稅，是向全世界展示其貿易政策基於一個錯誤的前提上。雖然「他們對我們收多少，我們就對他們收多少」這一口號聽起來似是公平，但卻公然無視經濟現實。

文章表示，美國將貿易變成過於簡單化的針鋒相對遊戲，正在破壞以效率、專業化和互惠互利為基礎的全球貿易體系，並損害美國經濟及全球經濟。

文章又指，對等關稅是尤其誤導。比較優勢的原則允許國家專注於做最擅長的，並進行貿易以獲得其他產品，忽略這一點會導致經濟效率低。以咖啡為例，美國咖啡產量很少，所以對其免關稅進口，假設美國對世界最大咖啡出口國巴西的咖啡徵收9%關稅，最後只會讓美國消費者要以更高價格購買咖啡，並且損及企業利益。這樣的狀況在其他產品也適用。

文章又指，諷刺地，川普的保護主義最明顯的受害者可能是美國人自己。雖然他承諾恢復國內製造業，但保護主義措施卻加劇了低效率及削弱了競爭力。

文章又舉出多個例子顯示美國經濟受到川普以關稅為中心的貿易政策影響，如美國赤字從2018年川普展開貿易戰時的8700億美元，增至2024年的1.07兆美元。

文章表示，美國對關稅的執迷不僅未能振興美國產業，反而讓其倒退。對美國決策者而言，更令人憂心的是，這種做法可能導致美國在全球經濟向前發展的過程中被邊緣化。

川普 美國 關稅

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