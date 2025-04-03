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「觀測竊拍軍事設施」 陸國安機關拘捕3名菲籍間諜

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
央視3日報導稱，大陸國家安全機關逮捕3名菲籍間諜，並播出3人畫面。（圖／取自央視）
央視3日報導稱，大陸國家安全機關逮捕3名菲籍間諜，並播出3人畫面。（圖／取自央視）

大陸央視新聞3日報導，近日大陸國家安全機關經縝密偵查，成功摧毀菲律賓間諜情報機關在大陸布建的某情報網路，依法拘捕3名涉嫌在大陸從事間諜活動的菲籍人員。

報導指，日前，大陸國家安全機關偵查發現，有外籍人員抵近軍事設施周邊並實施間諜竊密活動，立即將其帶離處理。國安機關幹警表示，在工作中發現1名外籍人員曾多次在軍事設施周邊活動，形跡十分可疑。「我們在鎖定他的身份後，迅速將他納入工作視線，密切關注他的動向。在他抵近我軍事設施，實施間諜竊密活動時，我們把握戰機，當場將其抓獲。」

綜合央視、新華社報導，大陸國安機關抓獲的這名外籍人員叫大衛·斯皮內斯（David Servaez），菲律賓籍，長期在大陸工作生活。有一次大衛在回到菲律賓時，一個自稱來自菲律賓軍事情報機關的人員找到了他。

大衛表示，假期回菲時，里奇·赫雷拉（Richie Herrera）等人約自己見面，「說自己是菲律賓情報部門工作人員，他們希望我利用我在中國的機會，為他們蒐集一些中國軍事力量部署情況，同時他們每個月給我提供金錢獎勵。」

報導指，大衛口中的赫雷拉，是菲律賓軍事情報機關「制內間諜」里奇·赫雷拉。在赫雷拉的拉攏下，大衛加入了間諜組織，接受專業培訓。赫雷拉要求大衛利用在陸長期生活的優勢，在境內開展間諜竊密活動，蒐集敏感資訊，特別是軍事部署情況。大衛在赫雷拉的指揮下，多次前往軍事設施周邊活動，對設施抵近觀測竊拍、多方蒐集敏感資訊。

另經進一步偵查發現，除了大衛，赫雷拉還發展了其他2名菲籍在陸人員阿爾伯特·恩丹西亞（Albert Endencia）和娜塔莉·普利薩多（Nathalie Plizardo），指揮他們開展間諜竊密活動。

央視報導指，2021年以來，赫雷拉先後招募大衛、阿爾伯特、娜塔莉等3名菲籍在陸人員為行動特工，進行間諜培訓後執行秘密情報任務。赫雷拉還要求他們蒐集其他在陸菲籍人員資訊，協助菲律賓間諜情報機關物選發展人員，擴大情報網路。菲國情報機關每月定期轉帳給他們作經費，還依情報品質給予額外獎金。

大陸國安機關在獲取確鑿證據後，對3名菲籍間諜情報機關在陸情報網路的骨幹人員依法實施抓捕，該案正進一步調查審理中。

菲律賓 間諜

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