川普加徵對等關稅 陸官媒畫地圖批「自絕於全球自由貿易外」
美國總統川普當地時間2日在白宮公布「對等關稅」政策，宣稱其他國家對美徵多少稅，美國回敬約一半的「折扣」關稅，其中對中國大陸商品加徵34%。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」3日則畫了一張經貿往來圖，指美國「自絕於全球自由貿易之外」。
央視網3日刊登「玉淵譚天」文章指，美國政府認為，這些經濟體「不公平的貿易行為」損害了美國的利益。因此，美國要對這些經濟體徵收「對等關稅」。
該文稱，透過公開資訊，查詢這些經濟體開展的雙邊與多邊的自由貿易協定的相關情況，做了一張經貿往來圖。「可以看到，美國原本的線就比其他地區稀疏，而美國加徵對等關稅後，原本就不多的自貿協定也形同虛設。」
該文批評，在全球各個國家不斷擴大自己貿易「朋友圈」時，美國卻對全球加徵關稅，「這樣的美國，可以稱得上是自絕於全球自由貿易之外。」
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