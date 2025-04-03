川普加徵對等關稅 陸官媒畫地圖批「自絕於全球自由貿易外」

美國總統川普當地時間2日在白宮公布「對等關稅」政策，宣稱其他國家對美徵多少稅，美國回敬約一半的「折扣」關稅，其中對中國大陸商品加徵34%。大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」3日則畫了一張經貿往來圖，指美國「自絕於全球自由貿易之外」。

央視網3日刊登「玉淵譚天」文章指，美國政府認為，這些經濟體「不公平的貿易行為」損害了美國的利益。因此，美國要對這些經濟體徵收「對等關稅」。

該文稱，透過公開資訊，查詢這些經濟體開展的雙邊與多邊的自由貿易協定的相關情況，做了一張經貿往來圖。「可以看到，美國原本的線就比其他地區稀疏，而美國加徵對等關稅後，原本就不多的自貿協定也形同虛設。」