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受陸政策紅利影響！A股新開戶數快速增長 首季增3成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸A股新開戶數據今年以來呈現快速增長。（中新社資料照）
大陸A股新開戶數據今年以來呈現快速增長。（中新社資料照）

大陸A股新開戶數據今年以來呈現快速增長趨勢，與過往數據相比，增長態勢尤為顯著。今年3月新開戶為306.55萬戶，年增26.78%，月增8.09%；今年第1季A股帳戶新開戶數量合計747.14萬戶，與去年同期相比增長31.7%。

上交所2日公布的月度數據顯示，1月A股新開戶總數為157萬戶，2月283.59萬戶實現近翻倍增長，3月更是突破300萬新開戶，較1月增長96%。具體來看，3月A股個人新開戶305.6196萬戶，A股機構新開戶0.9275萬戶，均較2月增長。

從2024年開戶數據來看，僅有10月684萬新開戶數高於今年3月，其它月份均低於300萬。2024年10月，當時投資者情緒高漲，A股新開戶數快速增長達到684.68萬戶，隔月快速回落至269.84萬戶，12月進一步回落至198.91萬戶。

過去1年受政策推動，大陸資本市場活躍度提升，各家券商開戶數量顯著增長。中證網引述業內人士分析，券商過去1年開戶數量增長，主要受益於去年「924」政策組合拳實施後的權益市場大幅回暖，今年第1季市場交投活躍度持續位於高位，券商業務邊際改善值得期待。

財聯社指出，今年A股新開戶趨勢將受政策紅利釋放、科技投資主線及長期資金入市資金結構優化等多重因素影響，年輕投資者的湧入與機構資金的長期布局，共同塑造市場新格局

銀柿財經報導，有券商人士表示，股票、基金開戶情況和行情火熱程度密切相關，「通常每年春季行情期間市場熱情都會比較高漲，加上今年行情好起來了，經濟、政策、資金的合力較足，新開戶的投資者也慢慢多起來。」

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