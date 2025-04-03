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美對陸加徵34%對等關稅 大陸商務部回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普當地時間2日在白宮展示簽署後的對等關稅行政命令。（新華社）
美國總統川普當地時間2日在白宮展示簽署後的對等關稅行政命令。（新華社）

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸商務部3日早上回應，對此堅決反對，將堅決採取反制措施維護自身權益，並敦促美方立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。

美國總統川普2日在白宮玫瑰園舉行「讓美國再次富有」（Make America Wealthy Again）記者會，宣布他會簽署行政命令，課徵對等關稅。在大陸部分，大陸課徵美國67％的關稅，美國將課徵大陸34%的關稅。

大陸商務部3日早上10點，在官網發布「商務部新聞發言人就美方宣布對等關稅發表談話」一文，當中首先提到，中方注意到，美東時間4月2日，美方宣布對所有貿易夥伴徵收「對等關稅」。中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。

該發言人指出，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由，提高對所有貿易夥伴的關稅，這種做法，罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。

該發言人續指，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。對此，很多貿易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

談話最後表示，歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。

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