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美對陸加徵34%對等關稅 陸分析師：「不完全對等」打開談判空間

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統川普2日在華盛頓白宮就對等關稅的行政命令發表講話。（新華社）
美國總統川普2日在華盛頓白宮就對等關稅的行政命令發表講話。（新華社）

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對中國大陸課徵34%關稅。分析指出，川普此次展示美方視角下雙邊關稅差異，最終執行結果「或弱於口頭溝通」，並認為川普的「不完全對等」說法，打開了一定的談判空間，後續應特別注意觀察中美關係從當前「制裁-反制裁」向「管控分歧-防風險」方向的變化。

川普在白宮玫瑰園舉行「讓美國再次富有」（Make America Wealthy Again）記者會，宣布他會簽署行政命令，課徵對等關稅。在大陸部分，大陸課徵美國67％的關稅，美國將課徵大陸34%的關稅。白宮另表示，已面臨鋼鋁關稅、汽車關稅的產品，以及銅、藥品、半導體和木材等也不適用「對等關稅」。

大陸中信證券海外研究分析師賈天楚3日在公眾號分析，他指，在美國對大陸關稅方面，首先，該政策高於先前市場10%的中性預期。其次，他認為，川普政府一次性對外展示全部「美方視角下」的雙邊差異，或暗示未來關稅會階段性執行。

賈天楚認為，「不完全對等」則打開一定的談判空間，與先前川普「口頭溝通」風格吻合，後續再透過談判、利益交換等方式，「最終結果或弱於當前表態」；在川普宣布新的關稅前，市場恐慌情緒一次性到位，關鍵是看落地、執行情況，以及是否有新增政策。

在美對陸關稅方面，賈天楚分析，關稅恐慌及不確定性情緒對市場的擾動短時間大，但尚未結束，後續川普關稅問題與中美雙邊談判，要出現實質性成果，仍需更多時日。他指出，關稅的擾動實質上沒有結束，當前距離川普關稅政策全部落地、中美雙邊談判達成階段性共識仍有一定距離。後續應特別注意觀察中美關係從當前「制裁-反制裁」向「管控分歧-防風險」方向的變化。

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