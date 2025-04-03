低空無人機配送 陸跨城首飛成功

據廣州開發區發展和改革局、廣州開發區穗港智造合作區（穗港智造合作區）管理委員會4月1日消息，當日，穗莞跨城低空物流航線啟動，搭載了跨境電商貨品的無人機從廣州黃埔綜合保稅區（廣州黃埔綜保區）起飛，落地東莞水鄉河西數字（數位）產業區，標誌著大陸全國首條跨境電商低空物流跨城航線試飛完成。

中新社報導，據悉，「廣州黃埔綜保區—東莞水鄉河西數字產業區穗莞跨城低空物流配送航線」示範項目（簡稱航線）是由廣州開發區、東莞水鄉特色發展經濟區合作打造的跨城無人機配送應用項目，也是穗莞低空經濟領域合作首個示範項目。 本次航線起點為廣州黃埔綜保區，終點為東莞水鄉河西數字產業區，僅用10分鐘，相比陸地貨運（約50分鐘）極大壓縮了時間。本次飛行創新性突破跨境電商保稅直購低空物流的城市界限，為粵港澳大灣區低空物流航線建設積極提供穗莞方案。

據了解，廣州開發區、黃埔區作為廣州市發展低空經濟的先行區，深度拓展低空應用場景新模式，發布「黃埔區低空經濟應用場景典型案例」和「黃埔區低空經濟應用場景機會清單」。