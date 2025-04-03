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DeepSeek說故事 汕頭澄海AI玩具賣翻

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在「中國玩具之都」汕頭澄海，人工智慧（AI）技術正以DeepSeek（深度求索）等平台為支點，加速玩具產業「智造」升級。

中新社報導，「AI故事代入感完全不一樣，交互體驗更強。」廣東群宇互動科技有限公司總經理陳銳烽4月1日接受採訪時以講故事類玩具為例說，「現在的AI故事可帶聽者進入故事情節，選擇去海邊還是去叢林，然後遇到不同場景。」

陳銳烽介紹，他們研發的AI智能玩具與教學用具將玩與學融合，集成藍牙、WiFi、4G通信模塊、單螢幕、雙螢幕交互方案等核心組件，融合最前沿的AI大模型技術，還結合攝影鏡頭、傳感器等設備實現視覺、觸覺等多模態交互。 　　

作為中國大陸玩具生產和出口基地之一，據海關數據統計，2024年汕頭澄海區累計進出口額144.48億元（人民幣，下同）；2025年前兩個月玩具出口額14.80億元。 　　

汕頭市澄海玩具協會相關負責人表示，市場需求不斷增長，使AI玩具持續保持迅猛發展態勢。預計未來一兩年將會持續地拓展，特別是技術、算法、模型越來越成熟，產品應用方案不斷開發將賦能玩具產業的「智造」升級。

隨著AI玩具的熱銷，AI玩具訂單量呈爆發式增長。多個企業表示，其市場需求遠超預期。

廣東

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