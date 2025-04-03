廣東12條新政 助攻AI、機器人

在廣東省政府新聞辦公室4月1日記者會上，廣東省副省長王勝稱，2024年，廣東人工智慧核心產業規模超過2200億元（人民幣，下同），穩居大陸第一方陣。

中新社報導，2024年廣東省人工智慧核心企業超過1500家，人工智慧領域國家專精特新「小巨人」企業數量大陸第一。該省工業機器人產量從2019年的4.47萬台（套）增長到2024年的24.68萬台（套），初步建立涵蓋「大腦—五官—肢體」的人形機器人全產業鏈。

廣東省政府近期發布「廣東省推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施」，提出12條政策措施，加快打造全球人工智慧與機器人產業重鎮。其中，廣東將實施省重點領域研發計畫「新一代人工智慧」「智慧機器人」等旗艦項目、重大專項；支持創建大陸國家級、省級人工智慧與機器人領域製造業創新中心，省財政按規定分別給予最高5000萬元、1000萬元的資金支持；每年擇優支持一批開源社區和開源生態中心，每個給予最高800萬元資助。

廣東省商務廳副廳長孫斌稱，按照廣東省新一輪外資獎勵政策辦法，人工智慧和機器人產業單個外資項目在政策實施期內最高可按照投資額3%獎補比例、封頂1.5億元進行獎勵。對符合條件、認定為跨國公司地區總部的人工智慧和機器人企業，當年內達到入資額有關標準，可獲得一次性500萬元獎勵。

據悉，2025年廣東省財政年初預算安排含人工智慧與機器人領域在內的「製造業當家」相關資金262億元。

廣東將加快建設粵港澳大灣區生成式人工智慧安全發展聯合實驗室。廣東省工業和信息化廳廳長曾進澤稱，廣東將支持廣州、深圳、珠海等城市，與港澳合作在人工智慧晶片、智慧終端及機器人伺服系統、減速器、傳感器等關鍵核心零部件的研發和產業化上取得突破。