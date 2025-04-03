東風、長安近合併 全力拚電車

大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發展電動車領域。

紐約時報報導，根據倫敦證券交易所彙編的數據，東風市值為48.9億美元，長安汽車市值則為156.5億美元。兩家車廠已就如何合併作出詳細討論，並已通知各自的外國合作夥伴。

今年2月，東風和長安宣布，各自的母公司正在計畫重組，之後出現有關兩家公司合併的猜測，若屬實新主體將晉升為大陸第一、全球第五大車企。

公開數據顯示，去年東風和長安分別累計銷售汽車248萬輛、268.4萬輛，兩家車企總銷量超過電動車巨頭比亞迪的427萬輛。

儘管官方尚未證實東風和長安合併消息，香港商報報導，長安汽車董事長朱華榮本月初在重慶表示重組是件好事，中央做出重大決定對兩個公司都有深度的思考和研究。

大陸政府擁有東風和長安的控股權。東風是解放軍軍用車輛的主要供應商，長安是一家大陸軍事承包商的子公司，這可能會讓一家新的、規模更大的軍事供應商及其合資夥伴面臨來自川普政府的不利關注。

20多年來，總部位於重慶的長安一直是福特在大陸汽車市場的主要合作夥伴。總部位於武漢的東風是日產汽車在大陸的長期主要合作夥伴，也是本田汽車在大陸的兩大主要合作夥伴之一。

長安和東風主要為合資企業生產汽油動力汽車。如果兩家公司合併，它們將更加重視自有品牌的電動汽車，這可能會影響到它們的國際合作夥伴。

第一財經3月30日引述中國企業聯合會特約高級研究員劉興國分析，從目前披露的訊息看，東風和兵裝兩集團可能會新設一家專業化汽車央企，整合東風和長安業務。