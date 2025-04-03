快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

東風、長安近合併 全力拚電車

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發展電動車領域。（新華社）
大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發展電動車領域。（新華社）

大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發展電動車領域。

紐約時報報導，根據倫敦證券交易所彙編的數據，東風市值為48.9億美元，長安汽車市值則為156.5億美元。兩家車廠已就如何合併作出詳細討論，並已通知各自的外國合作夥伴。

今年2月，東風和長安宣布，各自的母公司正在計畫重組，之後出現有關兩家公司合併的猜測，若屬實新主體將晉升為大陸第一、全球第五大車企。

公開數據顯示，去年東風和長安分別累計銷售汽車248萬輛、268.4萬輛，兩家車企總銷量超過電動車巨頭比亞迪的427萬輛。

儘管官方尚未證實東風和長安合併消息，香港商報報導，長安汽車董事長朱華榮本月初在重慶表示重組是件好事，中央做出重大決定對兩個公司都有深度的思考和研究。

大陸政府擁有東風和長安的控股權。東風是解放軍軍用車輛的主要供應商，長安是一家大陸軍事承包商的子公司，這可能會讓一家新的、規模更大的軍事供應商及其合資夥伴面臨來自川普政府的不利關注。

20多年來，總部位於重慶的長安一直是福特在大陸汽車市場的主要合作夥伴。總部位於武漢的東風是日產汽車在大陸的長期主要合作夥伴，也是本田汽車在大陸的兩大主要合作夥伴之一。

長安和東風主要為合資企業生產汽油動力汽車。如果兩家公司合併，它們將更加重視自有品牌的電動汽車，這可能會影響到它們的國際合作夥伴。

第一財經3月30日引述中國企業聯合會特約高級研究員劉興國分析，從目前披露的訊息看，東風和兵裝兩集團可能會新設一家專業化汽車央企，整合東風和長安業務。

成功 紐約時報 電動汽車

延伸閱讀

大陸四大皆「空」！合庫天津分行、中信深圳分行 2024年稅後驚見虧損

影／又是他！警巡邏聞到濃濃酒味 攔微電車騎士酒測宣稱「早上喝的」

釋善意？陸商務部調查歐盟白蘭地反傾銷 期限再展延至7/5

大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

相關新聞

上海未來產業基金 投資可控核融合

上海市政府去年九月設立一支規模人民幣一百億元（約合新台幣四五六億元）的「上海未來產業基金」，用於支持顛覆性、前瞻性科技技...

大陸成歐盟汽車進口最大來源國

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來...

東風、長安近合併 全力拚電車

大陸兩大國有車企東風汽車和長安汽車，正就合併事宜進行後期階段談判，若兩大車企重組成功，將關閉產能過剩的汽油車工廠，大力發...

廣東12條新政 助攻AI、機器人

在廣東省政府新聞辦公室4月1日記者會上，廣東省副省長王勝稱，2024年，廣東人工智慧核心產業規模超過2200億元（人民幣...

低空無人機配送 陸跨城首飛成功

據廣州開發區發展和改革局、廣州開發區穗港智造合作區（穗港智造合作區）管理委員會4月1日消息，當日，穗莞跨城低空物流航線啟...

對歐盟白蘭地反傾銷調查 陸再延期

在三月底歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇訪問大陸並會晤多位官員後，大陸商務部昨天發布公告，對先前向歐盟白蘭地發起的反傾銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。