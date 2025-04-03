快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

陸企赴美投資 暫不放行

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

彭博引述知情人士稱，大陸發改委近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案和核准。地方發改委過去一兩周已經陸續收到相關通知，此舉可能為中國大陸在與美國加劇的貿易爭端中增加談判籌碼。

知情人士稱，截至目前，大陸境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，大陸對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。

此前基於國家安全和資本流動的考慮，大陸對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措反映中美經貿關係因川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

川普政府2月曾發布一份備忘錄，要求限制中國大陸在美國科技、能源和其他戰略領域的投資。

中國大陸此前基於國家安全和資本流動的考慮已經對境外投資有一定限制，首先需要向國家發改委以及商務部申請備案或核准。

儘管大陸對美國的直接投資量並不龐大，但是這一最新舉措反映了中美經貿關係因川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。

大陸商務部數據顯示，2023年對外直接投資年增8.7%，但對美國卻下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美投資僅占大陸對外直接投資存量的2.8%。

出於對新一輪中美貿易戰的擔憂，大陸外匯局直接投資項下資金加速流出中國大陸。彭博2月引述知情人士報導，大陸監管部門此前已經開始嚴查企業對外投資，防止企業利用虛假海外投資將資金轉移出境。

美國

延伸閱讀

白宮對外企下通牒？警告遵守川普反DEI規定 國務院：額外文書作業

永久稅收來源？川普關稅恐非談判工具 外媒分析：踢開「最後支柱」

美國將宣布對等關稅 大馬估半導體出口衝擊影響不大

大陸四大皆「空」！合庫天津分行、中信深圳分行 2024年稅後驚見虧損

相關新聞

大陸成歐盟汽車進口最大來源國

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來...

TikTok 不賣就禁…倒數三天

大陸短影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限，將於4月5日到期，母公司字節跳動被要求在此之前尋得非中國買家。白宮官員表...

低空無人機配送 陸跨城首飛成功

據廣州開發區發展和改革局、廣州開發區穗港智造合作區（穗港智造合作區）管理委員會4月1日消息，當日，穗莞跨城低空物流航線啟...

DeepSeek說故事 汕頭澄海AI玩具賣翻

在「中國玩具之都」汕頭澄海，人工智慧（AI）技術正以DeepSeek（深度求索）等平台為支點，加速玩具產業「智造」升級。

電動車扮行動電源 陸九城試點

隨著大陸電動車日漸普及，為降低電動車對發電和輸電系統帶來負擔，大陸國家發展改革委計劃在多個城市啟動「併網汽車計畫」試點項...

紫光展銳推進IPO 跨大步 完成股份制改革

作為新紫光集團旗下晶片平台，紫光展銳持續推進IPO進程，已完成股份制改革工商變更，代表紫光展銳向上市邁出實質性一步，將對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。