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陸地方穩經濟 第1季發債創高

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

今年第1季大陸發行地方政府債券約人民幣2.84兆元，創下歷史新高，增長約80%。這筆資金近六成用於償還舊債，約四成用於重大項目建設。分析認為，為了實現5%左右的預期經濟增速等目標，大陸地方政府需要借助債務資金來穩投資防風險

第一財經報導，根據中國債券信息網等數據顯示，第1季地方發債中，用於基礎設施和民生項目的新增債券發行約人民幣1.24兆元，增長約48%；用於償還到期地方政府債券本金或置換隱性債務的再融資債券約人民幣1.6兆元，增長119%。

中國城投五十人論壇秘書長胡恆松分析，一方面是因為各地落實化解地方政府隱性債務風險方案，加快再融資債券以置換存量隱性債務進度；且2025年是「十四五」規劃收官之年，前期規劃的交通、能源、新基建等重大項目進入建設高峰期，疊加「十五五」部分項目提前啟動等有關，新增專項債資金需求明顯提升。

中央財經大學教授溫來成認為，今年以來經濟平穩發展，但有效需求不足、社會預期偏弱等問題仍然存在，經濟增長仍面臨一定壓力。為了實現5%左右的預期經濟增速等目標，地方政府需要借助債務資金來穩投資防風險，加上今年前兩個月財政收入增長低迷，客觀上地方也更加依賴發債籌集資金，來推動重大項目建設穩投資穩經濟。

不過，大陸官媒經濟日報近期發文「堅決防止低效無效投資」指出，個別地方城市規劃不顧實際搞「大手筆」，最終欠下「大筆債」， 但實際產生的經濟效益和社會效益微乎其微，不僅耗費大量財政資金，更損害政府公信力。

債務 風險

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