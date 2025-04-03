紫光展銳推進IPO 跨大步 完成股份制改革

作為新紫光集團旗下晶片平台，紫光展銳持續推進IPO進程，已完成股份制改革工商變更，代表紫光展銳向上市邁出實質性一步，將對其長期發展帶來持續助力。

據證券日報報導，紫光展銳全稱由「紫光展銳（上海）科技有限公司」，變更為「紫光展銳（上海）科技股份有限公司」。這一變更代表組織形式從有限責任公司轉變為股份有限公司，滿足了A股上市對法人治理結構的要求。

紫光展銳是大陸最大晶片設計公司之一，去年融資完成後，大股東展銳投資持股約32.22%，大基金一期、大基金二期持股比率約為12.76%和3.42%，英特爾持股約10.85%。

2023年6月，馬道杰擔任紫光展銳董事長，開始積極推進紫光展銳上市。馬道杰上任後設立上市工作小組，統籌推進股權融資、股東會設立、股份制改造、股權激勵、輔導申報等各項工作。

廣東海瀚律師事務所執業律師余韜表示，股份制改革是企業上市前必不可少的一項重要工作。股改完成，代表企業在組織形式上已經具備成為一家公眾公司的基本前提條件，同時也有助於進一步完善公司治理結構，提升企業治理水準，並推動企業創新發展。

紫光展銳是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、WiFi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一，產品覆蓋手機、智慧穿戴、物聯網、汽車電子等重點領域。

近年來，紫光展銳經營業績持續創下佳績。官方資料顯示，2024年銷售收入人民幣145億元，年增11%，創歷史新高；全年晶片出貨突破16億顆。

2024年紫光展銳5G晶片產品銷量創新高，年增82%；搭載公司5G晶片的百餘款智慧終端機已進入歐洲、拉美、東南亞、南亞等市場。華爾街見聞從供應鏈獲悉，紫光展銳在2024年已成功為小米和vivo供應4G SoC移動平台，用於海外市場機型。此前，紫光展銳先後獲得榮耀和realme的4G SoC供應商資格。

市場研究機構Counterpoint Research公布的2024年第4季全球智慧手機AP/SoC市場研究報告顯示，紫光展銳出貨占比提升至14%，排名全球第四。在今年MWC（世界移動通信大會）期間，紫光展銳正式對外發布最新一代5G SoC T8300，搭載該晶片的努比亞最新款手機已全球發售。