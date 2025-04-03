快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

出口歐洲汽車 陸數量最多

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

歐盟公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，大陸以127億歐元（約新台幣4,538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。

界面新聞報導，這一增長主要得益於大陸新能源汽車的強勁表現。2024年上半年，大陸新能源汽車出口量達180萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過35%。比亞迪、蔚來等品牌，透過技術與性價比優勢快速拓展市場。

除了產品競爭力，大陸車企發展仍依賴供應鏈創新與合規能力。寧德時代德國工廠在地化電池供應，降低其碳排放壓力；長城汽車針對歐盟標準提供15萬公里超長保固；比亞迪與歐洲200多家經銷商合作建置服務據點。技術上，大陸車企通過歐盟WVTA認證的周期，已從2021年的24個月縮短至18個月。

此外，2024年比利時、西班牙、義大利成為陸製汽車最活躍的歐盟買家，前4個月共進口23.3萬輛，其中比利時占比逾40％。

儘管如此，2024年歐盟對中國大陸的汽車貿易仍維持順差，對大陸出口高達145億歐元，自大陸進口127億歐元。

以貿易額計算，2024年歐盟汽車出口總額為1,652億歐元，進口總額為759億歐元，貿易順差893億歐元。美、英是歐盟汽車出口最大目的地，分別為389億歐元和343億歐元；大陸以145億歐元排名第三。

歐盟 比利時

延伸閱讀

電池惹的禍？小米客服：「 SU7電池雙供應商隨機安裝」待調查

大陸是去年歐盟汽車最大進口來源 5年增幅1591%

小米SU7致3死車禍 寧德時代：用的不是我們的電池

比亞迪第1季 賣破百萬輛

相關新聞

大陸成歐盟汽車進口最大來源國

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國大陸以127億歐元（約台幣4538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來...

TikTok 不賣就禁…倒數三天

大陸短影音平台TikTok面臨「不賣就禁」大限，將於4月5日到期，母公司字節跳動被要求在此之前尋得非中國買家。白宮官員表...

低空無人機配送 陸跨城首飛成功

據廣州開發區發展和改革局、廣州開發區穗港智造合作區（穗港智造合作區）管理委員會4月1日消息，當日，穗莞跨城低空物流航線啟...

DeepSeek說故事 汕頭澄海AI玩具賣翻

在「中國玩具之都」汕頭澄海，人工智慧（AI）技術正以DeepSeek（深度求索）等平台為支點，加速玩具產業「智造」升級。

電動車扮行動電源 陸九城試點

隨著大陸電動車日漸普及，為降低電動車對發電和輸電系統帶來負擔，大陸國家發展改革委計劃在多個城市啟動「併網汽車計畫」試點項...

紫光展銳推進IPO 跨大步 完成股份制改革

作為新紫光集團旗下晶片平台，紫光展銳持續推進IPO進程，已完成股份制改革工商變更，代表紫光展銳向上市邁出實質性一步，將對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。