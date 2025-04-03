出口歐洲汽車 陸數量最多
歐盟公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，大陸以127億歐元（約新台幣4,538億元）的進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。
界面新聞報導，這一增長主要得益於大陸新能源汽車的強勁表現。2024年上半年，大陸新能源汽車出口量達180萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過35%。比亞迪、蔚來等品牌，透過技術與性價比優勢快速拓展市場。
除了產品競爭力，大陸車企發展仍依賴供應鏈創新與合規能力。寧德時代德國工廠在地化電池供應，降低其碳排放壓力；長城汽車針對歐盟標準提供15萬公里超長保固；比亞迪與歐洲200多家經銷商合作建置服務據點。技術上，大陸車企通過歐盟WVTA認證的周期，已從2021年的24個月縮短至18個月。
此外，2024年比利時、西班牙、義大利成為陸製汽車最活躍的歐盟買家，前4個月共進口23.3萬輛，其中比利時占比逾40％。
儘管如此，2024年歐盟對中國大陸的汽車貿易仍維持順差，對大陸出口高達145億歐元，自大陸進口127億歐元。
以貿易額計算，2024年歐盟汽車出口總額為1,652億歐元，進口總額為759億歐元，貿易順差893億歐元。美、英是歐盟汽車出口最大目的地，分別為389億歐元和343億歐元；大陸以145億歐元排名第三。
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